MotoGP | Marc Marquez: “Nel 2026 tutto possibile, tanti i rivali da Alex a Bezzecchi e Bagnaia”

Ducati MotoGP 2026 – Marc Marquez è ancora ai “box” dopo l’infortunio avvenuto nel Gran Premio d’Indonesia, quando venne tamponato da Marco Bezzecchi.

Il nove volte iridato ha saltato sia le ultime cinque gare che i test post-gp di Valencia e spera di risalire in moto anche prima del primo test di Sepang in programma a febbraio 2026.

Parlando a Speedweek.com dei suoi possibili avversari per la prossima stagione, sottolinea che “tutto è possibile”, ma individua nel fratello Alex il principale avversario: con una Ducati ufficiale identica, sarà fin dall’inizio il suo concorrente diretto.

Il #93 della Ducati non dimentica però Marco Bezzecchi che con l’Aprilia è stato grande protagonista da metà stagione in poi, la KTM che con Pedro Acosta è stata spesso a podio e neanche il suo team-mate Pecco Bagnaia, che secondo Marquez tornerà competitivo.

Dichiarazioni Marc Marquez Sviluppo Ducati MotoGP 2026

“Tutto è possibile. Chi saranno i miei avversari? Alex (suo fratello, ndr) sarà uno di loro. Avrà una Ducati 2026, una moto ufficiale e ha dimostrato in passato e nel presente di essere capace di tutto. Ma non bisogna dimenticare tutti gli altri avversari, e le altre marche che si stanno migliorando e avvicinando sempre di più. Naturalmente, in vista del prossimo anno si capirà come i costruttori lavoreranno durante questo inverno. Ma ho messo Aprilia ben in conto. Bezzecchi deve lottare per il mondiale, e anche Alex non sarà una sorpresa. KTM e Acosta sono migliorati molto e credo che in ogni gara lotteranno per la Top-3. Non voglio dimenticare nemmeno Pecco Bagnaia.”

Marc Marquez su suo fratello Alex Marquez Avversario MotoGP 2026

“Alex è capace di tutto, lo ha dimostrato, e l’anno prossimo sarà fin dall’inizio il mio principale avversario. Ma questo non cambierà il nostro modo di allenarci degli ultimi anni, cioè prepararci al meglio, aiutarci a vicenda e poi ciascuno difendere i propri colori.”

Ducati MotoGP 2026

“Il prato del vicino sembra sempre più verde del proprio. Dopo una gara si dice cosa fa meglio Aprilia, cosa fa meglio KTM. E spesso si dimentica cosa fa meglio la propria moto. Credo che possiamo migliorare un po’ il feeling dell’anteriore. Ma non dobbiamo dimenticare che il posteriore resta molto importante. Dobbiamo trovare un compromesso, una moto equilibrata, competitiva in tutte le 22 gare, non solo in cinque.”

Condizione Fisica Marc Marquez MotoGP 2026

“Non posso confermarlo al 100%, ma spero di tornare in moto già prima dei test di Sepang. Rispetto però le scadenze, le radiografie, le TAC, che vanno fatte al momento giusto e necessario. Ma il recupero sta andando molto bene.”

4.2/5 - (18 votes)