MotoGP | Tardozzi difende Bagnaia: “E’ devastato, ma noi crediamo ancora in lui”

GP Indonesia Mandalika Ducati MotoGP 2025 – Nel pieno della crisi tecnica di Pecco Bagnaia, Davide Tardozzi si espone con parole forti e umane.

Il team manager Ducati ha parlato a Sky di un Pecco “devastato prima come persona e poi come pilota”, reduce da un weekend disastroso a Mandalika.

“Il dispiacere è enorme”, ha detto Tardozzi, “Ma una cosa è certa: crediamo in Pecco”. La fiducia nel campione resta intatta, nonostante una stagione a dir poco disastrosa.

A Borgo Panigale si prepara un’analisi tecnica profonda con Gigi Dall’Igna e gli ingegneri, ma intanto la priorità è proteggere il pilota: “Se venisse con le lacrime agli occhi, non potrebbe essere altrimenti”.

Parlando della moto utilizzata in Giappone, dove il tre volte iridato aveva dominato, ha sottolineato come non è stato possibile utilizzare il motore della GP24 per motivi regolamentari.

Dichiarazioni Davide Tardozzi Team Manager Ducati su Pecco Bagnaia MotoGP 2025

“Il dispiacere è enorme per quanto riguarda Pecco, ci sarà molto da pensare, una cosa è certa: crediamo in Pecco. L’analisi che dovrà fare Gigi con gli ingegneri a Bologna sarà molto profonda. Non abbiamo capito le ragioni per le quali Pecco non ha performato. In questo momento è devastato prima come persona e poi come pilota, noi vogliamo proteggere Pecco e le sue emozioni perché se venisse con le lacrime agli occhi non potrebbe essere altrimenti. Pensiamo che ora sia meglio lasciarlo tranquillo e lavorare noi per metterlo nelle condizioni per performare a Phillip Island. Penso che Pecco dopo sette anni ci conosca bene a livello tecnico e umano, non c’è mai stata una volta dove lui abbia dubitato di noi. Il motore della 24 e della 25 hanno omologazioni diverse se noi in Giappone avessimo corso con la 24 saremmo andati contro il regolamento. La differenza la sappiamo noi ma noi non possiamo correre con la 24.”

