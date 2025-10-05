MotoGP

MotoGP | GP Indonesia, Marquez ai tifosi: “Niente rancore verso Bezzecchi”

Il nove volte iridato: "Questo è il motociclismo"

di Alessio Brunori5 Ottobre, 2025
GP Indonesia Mandalika Ducati MotoGP 2025 – Caduto nel corso del primo giro di Mandalika dopo il tamponamento di Marco Bezzecchi, Marc Marquez ha riportato una frattura alla clavicola destra o una lussazione alla spalla.

Nonostante il dolore il campione spagnolo ha scelto la via della sportività: “Non è il modo migliore per festeggiare il titolo, ma questo è il motociclismo”, ha scritto sui social, prima di volare a Madrid per gli accertamenti medici.

Nessuna accusa, nessuna polemica: “Per favore, niente rancore verso Marco. Nessuno lo fa apposta”. Un messaggio chiaro, rivolto ai tifosi, per spegnere sul nascere ogni tensione. Marquez incassa il colpo, ma difende il collega e ricorda che le corse, a volte, fanno male. Anche quando non c’è cattiveria.

“Non è il modo migliore per festeggiare il campionato, ma questo è il motociclismo. Oggi voleremo a Madrid e i medici valuteranno tutto. Per favore, niente rancore verso Marco, nessuno lo fa apposta. Grazie per tutto il vostro supporto.”

Ultime news