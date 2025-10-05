MotoGP | GP Indonesia, Marquez ai tifosi: “Niente rancore verso Bezzecchi”

GP Indonesia Mandalika Ducati MotoGP 2025 – Caduto nel corso del primo giro di Mandalika dopo il tamponamento di Marco Bezzecchi, Marc Marquez ha riportato una frattura alla clavicola destra o una lussazione alla spalla.

Nonostante il dolore il campione spagnolo ha scelto la via della sportività: “Non è il modo migliore per festeggiare il titolo, ma questo è il motociclismo”, ha scritto sui social, prima di volare a Madrid per gli accertamenti medici.

Nessuna accusa, nessuna polemica: “Per favore, niente rancore verso Marco. Nessuno lo fa apposta”. Un messaggio chiaro, rivolto ai tifosi, per spegnere sul nascere ogni tensione. Marquez incassa il colpo, ma difende il collega e ricorda che le corse, a volte, fanno male. Anche quando non c’è cattiveria.

Dichiarazioni Marc Marquez Caduta e Frattura GP Indonesia Mandalika MotoGP 2025

“Non è il modo migliore per festeggiare il campionato, ma questo è il motociclismo. Oggi voleremo a Madrid e i medici valuteranno tutto. Per favore, niente rancore verso Marco, nessuno lo fa apposta. Grazie per tutto il vostro supporto.”

Not the best way to celebrate the championship, but this is racing. Today we’ll fly to Madrid and the doctors will evaluate everything.

Please, no hard feelings towards Marco, nobody does it on purpose.

Thanks for all your support ❤️🙏🏼 pic.twitter.com/wM6Ep7T7es — Marc Márquez (@marcmarquez93) October 5, 2025

