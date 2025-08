MotoGP | Romano Albesiano (Honda): “L’aerodinamica è stata trascurata”

Honda MotoGP 2025 – Romano Albesiano dopo un passato in Aprilia, è da questa stagione Direttore Tecnico della Honda MotoGP.

L’ex technical director di Aprilia Racing, con un passato anche in Superbike, guida lo sviluppo della nuova RC231V, con la casa dall’ala dorata che gode al pari della Yamaha del massimo delle concessioni in termini di sviluppo.

Honda è rimasta molto indietro rispetto alle rivali europee soprattutto nell’aerodinamica ed è su questo ma non solo che Albesiano sta lavorando per riportare in vetta la moto della casa di Tokio.

Per accelerare questo sviluppo ha anche un tester d’eccezione, Aleix Espargarò, ex pilota Aprilia e da questa stagione tester della casa giapponese.

Dichiarazioni Romano Albesiano Honda HRC MotoGP 2025

“Non avrei mai pensato di fare un cambiamento del genere (approdare in Honda, ndr). Il mio piano era quello di restare ancora qualche anno e poi andare in pensione, ma quando Honda mi ha chiamato, mi è sembrata una proposta entusiasmante e, per certi versi, una grande opportunità anche per me – ha detto Albesiano a Speedweek.com – Per chi è appassionato di moto, Honda è leggendaria e non potevo lasciarmi sfuggire l’opportunità di far parte della sua storia. Considerati i termini dell’offerta di Honda, la decisione è stata facile da prendere. Il loro modo di lavorare, la struttura e la mentalità verso i problemi sono molto diversi (rispetto all’approccio europeo, ndr). Ci sono molte novità che ho trovato molto interessanti, soprattutto in progetti completamente nuovi, come la moto del 2027 (niente abbassatori, aerodinamica ridotta, cilindrata portata a 850cc e pneumatici Pirelli, ndr). Non mi riferisco principalmente allo sviluppo tecnico, ma a come sono organizzati il lavoro e l’azienda. Sono processi molto interessanti e ho già potuto imparare molte cose. Spero di essere stato in grado di contribuire anche a qualcosa di utile.”

Dichiarazioni Romano Albesiano Aerodinamica Honda HRC MotoGP 2025

“Questa zona della moto semplicemente non è stata considerata. Il know-how sulle forze che agiscono su una moto semplicemente non c’era. L’obiettivo principale era ridurre la resistenza aerodinamica e consentire un buon raffreddamento. Oggi sappiamo che gli effetti della deportanza e delle prestazioni dell’anteriore sono essenziali. Anche ciò che accade nella parte posteriore della moto ha un impatto notevole. L’aerodinamica è diventata una parte molto importante dello sviluppo. Anche le simulazioni sono ora un campo di attività molto importante. Ora i produttori possono simulare sempre meglio la maneggevolezza delle motociclette. Non è ancora che sia perfetto al 100%. Ma aiuta a simulare determinate situazioni, ad esempio quando la trazione si interrompe.”

5/5 - (16 votes)