Honda HRC vince la quarta edizione consecutiva della 8 Ore di Suzuka

8 Ore di Suzuka 2025 – Honda HRC si è assicurata la sua quarta vittoria consecutiva alla 8 Ore di Suzuka, 31esima in totale.

Ben 55 squadre si sono schierate sulla griglia di partenza per il Round 3 del Campionato Mondiale FIM Endurance 2025, pronto a darsi battaglia nell’iconica 8 Ore di Suzuka sul leggendario circuito giapponese di 5,821 km.

Honda HRC è partita dalla Pole Position con Takumi Takahashi. Il pilota giapponese è partito forte, portandosi in testa, ma lo ha perso nel corso del primo giro quando è stato superato dal #73 Yuki Kunii (SDG Team HARC-PRO. Honda). Takumi ha seguito da vicino il compagno di squadra Honda, mantenendo il distacco tra i due e i sei decimi di secondo. Al 14° giro Takahashi ha superato Kunii e ha riconquistato la testa della gara.

Tornato ai box al termine del suo stint al 27° giro, Takahashi ha ceduto la Honda CBR1000RR-R SP al compagno di squadra Johann Zarco, che è rientrato in pista al primo posto con un vantaggio di circa 13 secondi sul #21 Andrea Locatelli (YAMAHA RACING TEAM) al secondo posto, e di circa 18 secondi sul #73 Keito Abe al terzo.

Zarco ha controllato il vantaggio prima di restituire la moto a Takahashi al 55° giro, un’ora e 59 minuti dall’inizio della gara. Anche Takahashi ha spinto con un buon ritmo, continuando a mantenere un distacco di circa 12 secondi dal secondo posto. Il terzo pit stop del team Honda HRC, eseguito alla perfezione all’83° giro, ha visto Takumi rientrare come ultimo dei primi classificati, una strategia che alla fine si sarebbe rivelata decisiva. Zarco ha poi preso il sopravvento proprio all’inizio della quarta ora, con un vantaggio di 29 secondi sul #21 Katsuyuki Nakasuga.

Zarco ha costantemente aumentato il suo vantaggio in testa, così che quando si è scambiato di nuovo le posizioni con il suo compagno di squadra al giro 111 a metà gara e quasi esattamente al quarto minuto di gara, il team Honda HRC ha continuato a controllare il comando con un distacco di oltre 40 secondi sul loro rivale più vicino, sempre il team #21.

Gestendo lo sforzo fisico del lungo tempo in pista e delle brevi pause, Takahashi e Zarco hanno portato a termine rispettivamente il quinto e il sesto stint, con un vantaggio che oscillava tra i 20 e i 30 secondi. Ma un po’ di brivido in più per il team Honda HRC era dietro l’angolo.

Il settimo stint ha portato infatti due interruzioni, la prima è arrivata poco dopo il rientro in pista di Takahashi al 139° giro, ancora in testa davanti a Nakasuga. Tuttavia, ciò non ha avuto alcun impatto sull’ordine di marcia. Poi, poco prima che Takumi entrasse nella corsia dei box per la settima e ultima sosta del team, è stata schierata un’altra safety car. Dopo un cambio gomme fulmineo e un rifornimento di carburante – con l’equipaggio Honda HRC ancora una volta al primo posto, che ha effettuato i pit stop più veloci anche in questa edizione – Zarco ha dovuto attendere che la safety car completasse il suo giro prima di rientrare in pista, inserendosi alle spalle di Locatelli con un distacco di circa 15 secondi. A circa mezz’ora dalla fine della gara, però, Zarco ha riconquistato il comando dopo che Locatelli si è fermato ai box per il cambio finale della sua squadra.

Dichiarazioni Johann Zarco 8 Ore di Suzuka 2025

“La 8 Ore di Suzuka è una gara che mi piace molto, ed essere sulla moto migliore, una che è un piacere guidare, è assolutamente fantastico. Allo stesso tempo, oggi è stato molto difficile, in condizioni incredibilmente difficili. Sono riuscito a mantenere il controllo della pista, come mi aspettavo, ma recuperare tra uno stint e l’altro è stato molto più difficile di quanto pensassi. Poi, nell’ultima ora, è uscita la safety car che ha aggiunto qualche giro in più all’ultimo stint di Takumi, il che mi ha dato un po’ più di tempo per recuperare. Quando è arrivato il momento per me di uscire, c’era un’altra safety car che mi ha aiutato a riprendere lentamente il ritmo, quindi finalmente tutto ha funzionato molto bene. Un enorme ringraziamento a Takumi, che è stato incredibilmente forte: in ogni stint, indipendentemente dal caldo, non ha mostrato punti deboli. Questo è un enorme vantaggio per la squadra. Anche il nostro piano era molto buono, e fare solo sette soste ha fatto la differenza. È stato davvero bellissimo. L’anno scorso Takumi ha fatto l’ultimo stint, ma questa volta ci siamo attenuti al piano originale, che era quello di farlo io. Si sentiva benissimo e, una volta che la temperatura è scesa un po’, è diventata più gestibile sulla moto. E naturalmente, quando hai un distacco da gestire – ho avuto una trentina di secondi nell’ultima mezz’ora – ti dà un po’ di sicurezza. Ho anche iniziato ad ammirare tutti i colori e la tribuna lungo il rettilineo era davvero sbalorditiva. In altri tratti la pista era molto buia e, anche se volevo andare più veloce di 2’09, non ci è stato proprio riuscito. Ma non ce n’era comunque bisogno, quindi mi sono divertito a pedalare fino al traguardo.”

4.7/5 - (44 votes)