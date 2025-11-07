MotoGP | Gp Portogallo: Alex Marquez, fa sue le pre-qualifiche, Bagnaia è secondo
Anche Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio si qualificano direttamente per la Q2
MotoGP Gp Portogallo Portimao Prove – Così come Aron Canet in Moto2, anche Alex Marquez in MotoGP dopo aver fatto suo il turno mattutino del Gran Premio del Portogallo, ha fatto sue le pre-qualifiche di Portimao.
Il pilota del Gresini Racing è stato l’unico pilota ad abbattere il “muro” del minuto e ’38, andando a girare in 1:37.974.
Ad insidiarlo da vicino un redivivo Pecco Bagnaia, che dopo le difficoltà della mattinata, chiude a soli 0.030s dalla vetta, girando in 1:38.004.
Il tre volte iridato della Ducati proprio sul finire della sessione ha sopravanzato Pedro Acosta, che con la KTM ha girato in 1:38.062, a 0.058s da Bagnaia.
Ottimo quarto Marco Bezzecchi, che porta l’Aprilia a 0.159s dalla vetta. Il “Bez” ha avuto qualche difficoltà nel mezzo del turno, ma quando c’è stato da affrontare il time-attack, ha tirato fuori gli artigli.
Miglior moto giapponese la Honda di Joan Mir. Lo spagnolo ha portato la sua RC213V Factory in quinta posizione, davanti al compagno di marca Johann Zarco (LCR) e alle Ducati di Fabio Di Giannantonio (GP 25 VR46 Racing Team) e Fermin Aldeguer (GP 24 Gresini Racing).
Ultimi due piloti qualificati direttamente alla Q2 Pol Espargarò (tester KTM, sostituisce l’infortunato Maverick Vinales, ndr) e Ai Ogura (Aprilia Trackhouse MotoGP Team), che torna nelle posizioni di vertice.
Luca Marini ha mancato l’accesso diretto in Q2 per soli 0.108s e dovrà affrontare la Q1 (per il pesarese della Honda anche un’innocua scivolata alla curva 13, ndr). Il pilota pesarese ha preceduto Franco Morbidelli (Ducati GP 24 VR46 Racing Team), Fabio Quartararo (Yamaha Factory), Brad Binder (KTM Factory), Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse MotoGP Team, tornato in pista dopo un controllo in ospedale dopo la caduta delle FP1, ndr) e Jack Miller (Yamaha Pramac, scivolato senza conseguenze alla curva 5, ndr).
Buona la pre-qualifica del debuttante Nicolò Bulega, che non aveva mai provato il time-attack. Il vice-campione della Superbike, che sostituisce l’infortunato Marc Marquez in sella alla Ducati Factory, ha chiuso ad un secondo dalla vetta, mettendosi dietro 5 piloti, Alex Rins su Yamaha Factory, Enea Bastianini su KTM Tech3, Somkiat Chantra su Honda LCR, il tester Aprilia Lorenzo Savadori (che sostituisce il lungo degente Jorge Martin, ndr) e un Miguel Oliveira (Yamaha Pramac) in grossa difficoltà nella gara di casa.
MotoGp Prove Libere 2 Portimao - GP Portogallo - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|73
|Alex Marquez
|Bk8 Gresini Racing Motogp
|1:37.974
|2
|63
|Francesco Bagnaia
|Ducati Lenovo Team
|1:38.004
|+0.030
|3
|37
|Pedro Acosta
|Red Bull Ktm Factory Racing
|1:38.062
|+0.088
|4
|72
|Marco Bezzecchi
|Aprilia Racing
|1:38.133
|+0.159
|5
|36
|Joan Mir
|Honda Hrc Castrol
|1:38.183
|+0.209
|6
|5
|Johann Zarco
|Castrol Honda Lcr
|1:38.232
|+0.258
|7
|49
|Fabio Di Giannantonio
|Pertamina Enduro Vr46 Racing Team
|1:38.302
|+0.328
|8
|54
|Fermin Aldeguer
|Bk8 Gresini Racing Motogp
|1:38.382
|+0.408
|9
|44
|Pol Espargaro
|Red Bull Ktm Tech3
|1:38.424
|+0.450
|10
|79
|Ai Ogura
|Trackhouse Motogp Team
|1:38.443
|+0.469
|11
|10
|Luca Marini
|Honda Hrc Castrol
|1:38.551
|+0.577
|12
|21
|Franco Morbidelli
|Pertamina Enduro Vr46 Racing Team
|1:38.597
|+0.623
|13
|20
|Fabio Quartararo
|Monster Energy Yamaha Motogp Team
|1:38.598
|+0.624
|14
|33
|Brad Binder
|Red Bull Ktm Factory Racing
|1:38.653
|+0.679
|15
|25
|Raul Fernandez
|Trackhouse Motogp Team
|1:38.762
|+0.788
|16
|43
|Jack Miller
|Prima Pramac Yamaha Motogp
|1:38.874
|+0.900
|17
|11
|Nicolo Bulega
|Ducati Lenovo Team
|1:38.986
|+1.012
|18
|42
|Alex Rins
|Monster Energy Yamaha Motogp Team
|1:39.070
|+1.096
|19
|23
|Enea Bastianini
|Red Bull Ktm Tech3
|1:39.130
|+1.156
|20
|35
|Somkiat Chantra
|Idemitsu Honda Lcr
|1:39.798
|+1.824
|21
|32
|Lorenzo Savadori
|Aprilia Racing
|1:39.858
|+1.884
|22
|88
|Miguel Oliveira
|Prima Pramac Yamaha Motogp
|1:39.881
|+1.907
Portimao - GP Portogallo - Risultati Prove Libere 2
