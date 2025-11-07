MotoGP | GP Portogallo Day 1, Alex Marquez: “Giornata molto solida”

GP Portogallo Portimao Gresini Racing 2025 – Alex Marquez ha iniziato alla grande il weekend portoghese di Portimao, teatro della 21esima e penultima tappa della MotoGP 2025.

Il pilota del Gresini Racing è stato il più veloce sia nelle FP1 che nelle pre-qualifiche, unico pilota a girare sotto al “muro” del minuto e ’38.

Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport il #73 della Ducati, vice-campione del Mondo della MotoGP 2025.

Dichiarazioni Alex Marquez Day 1 GP Portogallo Portimao MotoGP 2025

“Giornata per noi molto solida dall’inizio alla fine. Buon passo, contento per quello, abbiamo provato alcune cose sul setup e penso che stiamo lavorando bene. Sono fiducioso sulla moto, ma domani dobbiamo fare un altro step. Ho avuto la colpa di non performare bene nelle gare prima della vittoria del titolo di vice campione, avevo paura di sbagliare e fare l’errore. In Malesia abbiamo fatto un click e qui mi sento più rilassato. L’80% di questo sport è mentale, il 20% è fisico. Mi sto sbloccando come all’inizio della stagione, riesco a fare la differenza.”

