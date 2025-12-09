MotoGP | Bulega: “Nel Motociclismo devi essere più figlio di pu***na”

Il 2026 potrebbe essere l’anno decisivo per Nicolò Bulega, ormai stabilmente considerato uno dei talenti più completi del motociclismo moderno. Dopo due stagioni da vice-campione WorldSBK, il pilota emiliano sarà nuovamente al centro del progetto Aruba Racing Ducati, con l’obiettivo chiaro: puntare al titolo mondiale SBK.

Parallelamente, Bulega continuerà a ricoprire il ruolo di test rider MotoGP per Ducati, incarico strategico in vista della nuova era tecnica 2027 e dei nuovi pneumatici.

Il 2025 ha segnato un punto di svolta nella carriera di Nicolò. Le sue prestazioni in Superbike lo hanno reso l’uomo da battere, mentre le due gare in MotoGP come sostituto di Marc Marquez gli hanno permesso di mostrarsi al massimo livello, senza pressioni ma con una maturità evidente. Il passaggio temporaneo sulla Desmosedici GP ha colpito positivamente l’ambiente Ducati, aumentando la fiducia nei suoi confronti e aprendo scenari interessanti per il futuro.

Intervistato da Mundo Deportivo, Bulega ha affrontato diversi argomenti: dal debutto in MotoGP a Pecco Bagnaia e al rapporto con Valentino Rossi.

Dichiarazioni Bulega su obiettivi SBK 2026

“Il Mondiale che ho perso non si dimentica e il debutto in MotoGP non mi ha fatto disconnettere. Sono contento che sarò il favorito per il prossimo anno, per me non è pressione ma motivazione perché vuol dire che sono visto come un pilota completo e quello da battere”

Dichiarazioni Bulega su Marc Marquez come compagno di squadra

“A differenza di Pecco, per me sarebbe più facile essere un suo compagno di squadra perché sono solo un debuttante e Pecco invece è un Campione. Mi farebbe molto piacere condividere il box con Marc, cercherei di apprendere il massimo da lui, come ho fatto con Alvaro (Bautista, ndr)”

Dichiarazioni Bulega su Francesco Bagnaia

“Nel mondo del Motociclismo devi essere più figlio di pu***na, lui è un bravo ragazzo. Forse troppo. Anche se abbiamo un po’ perso i contatti da quando ho lasciato la VR46 Academy, ho sempre avuto un bel rapporto con lui”

Dichiarazioni Bulega su Valentino Rossi

“Ci siamo incontrati di recente al suo Ranch. Mi ha fatto molte domande, è un tipo curioso e mi chiede sempre molte cose. Ho un rapporto molto buono con lui. Quando ho avuto l’occasione di correre in MotoGP ad ottobre avevo molti dubbi, l’ho chiamato per chiedergli un parere. Mi ha detto di non pensarci due volte e di correre. In cuor mio so che se ho bisogno, lui c’è”