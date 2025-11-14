MotoGP | Morbidelli: “I Marquez ci hanno preso a schiaffi”

GP Valencia Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – La stagione della MotoGP che volge al termine è stata segnata dal dominio dei fratelli Marquez, capaci di imporsi lasciando le briciole agli avversari.

A parlare di questo è stato anche Franco Morbidelli, che dopo la prima giornata di prove a Valencia (ultima tappa della stagione 2025, ndr) è terzo dietro a Pedro Acosta e Marco Bezzecchi.

Morbidelli ha parlato senza usare mezzi termini “I due Marquez che hanno dominato, mentre gli altri hanno preso un sacco di schiaffi.”

Ecco il bilancio del pilota del VR46 Racing Team che comunque resta incoraggiante: un anno intenso, completo, che ha messo in evidenza il lavoro della squadra e aperto la strada a ulteriori miglioramenti in vista della prossima stagione.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Day 1 GP Valencia Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Siamo partiti bene, la squadra ha lavorato con grande impegno e questa top3 di oggi ne è il riflesso. Gli ultimi venerdì erano stati davvero tosti, ma stavolta ci siamo tolti un problema importante essere direttamente in Q2. Sono molto soddisfatto di come abbiamo gestito la giornata.”

Bilancio della stagione Franco Morbidelli

“Ci sono stati i due Marquez che hanno dominato, mentre gli altri hanno preso un sacco di schiaffi. Io sono tra quelli che hanno preso una valanga di schiaffi dai Marquez, ma ho fatto anche tante top five. È stato un anno completo: abbiamo lottato, lavorato bene, ho avuto un infortunio e saltato delle gare. Ci sono tante cose da migliorare, ma nel complesso è stata una stagione positiva.”

Il desiderio per Babbo Natale

“A Babbo Natale chiedo tanta felicità per le persone a cui voglio bene. Per la moto, invece, mi affido alla mia squadra: sono loro che possono darmi quello che serve.”

Foto: Valter Magatti

3.1/5 - (14 votes)