MotoGP | GP Valencia Day 1, Bagnaia: “Solita giornata di questa stagione”

GP Valencia Ducati MotoGP 2025 – Il Day 1 di Valencia ha messo in evidenza, ancora una volta, le difficoltà che hanno accompagnato Pecco Bagnaia lungo tutta la stagione.

Il piemontese della Ducati non nasconde la frustrazione per una giornata che ha ricalcato l’andamento di molte altre nel 2025: lavoro intenso, ma pochi miglioramenti concreti e la sensazione di aver imboccato una direzione sbagliata.

Consapevole che il tracciato esalta i punti deboli della sua moto, Bagnaia ha sottolineato come il problema principale resti la fase di frenata e l’agilità in curva, aspetti che hanno condizionato l’intero campionato.

Parlando dei test ha detto che le moto saranno quelle utilizzate oggi e che sarà un test per provare altre cose.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Day 1 GP Valencia MotoGP 2025

“Solita giornata molto standard di questa stagione, abbiamo difficoltà. Abbiamo lavorato e abbiamo siamo andati nella direzione sbagliata, probabilmente non ho trovato miglioramenti durante la giornata. Purtroppo le difficoltà ci sono e ci sono sempre state dalla prima gara ad oggi. Sapevo che questa sarebbe potuta essere una gara complicata perché qui tutti i nostri problemi vengono esaltati molto dal momento in cui bisogna frenare in angolo e avere una moto che gira molto, quindi in realtà è così. Quest’anno onestamente faccio fatica a dire come andrà il giorno dopo, però lavoriamo come sempre, spingiamo e quello che si otterrà si otterrà.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Day 1 Moto Test GP Valencia MotoGP 2025

“Le moto rimarranno queste e sarà un test per provare altre cose. Sicuramente se ci sarà un cambiamento sarà per il prossimo anno.”

Foto: Valter Magatti

4/5 - (20 votes)