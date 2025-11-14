MotoGP | GP Valencia Day 1: Bezzecchi, caduta e riscatto

In evidenza

Il #72 dell'Aprilia reagisce a una mattinata difficile e a una caduta, ritrovando ritmo e fiducia nel pomeriggio chiudendo secondo

di Alessio Brunori14 Novembre, 2025
GP Valencia Aprilia Racing MotoGP 2025 – Marco Bezzecchi ha chiuso la giornata di Valencia con sensazioni positive nonostante una mattinata complicata e una caduta nelle prime fasi della sessione pomeridiana.

Il pilota dell’Aprilia ha dovuto affrontare un inizio difficile, caratterizzato da un lavoro tecnico diverso e da una moto che non gli restituiva il feeling ideale. Nel pomeriggio, però, la situazione è cambiata: il ritmo è migliorato, la squadra ha reagito con prontezza riparando la moto in tempi record e Bezzecchi ha potuto completare il secondo time attack con buone sensazioni. Ecco cosa ha detto il “Bez”.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Valencia Day 1 Aprilia MotoGP 2025

“È stata una buona giornata, anche se stamattina ho fatto un po’ fatica. Stavamo provando un tipo di lavoro diverso e le sensazioni non erano al massimo. Nel pomeriggio invece siamo partiti meglio: ho commesso un piccolo errore alla curva 4, ma sono subito tornato in moto e mi sono sentito bene. I ragazzi sono stati fantastici, hanno riparato la moto velocemente e sono riuscito a completare il secondo time attack con quella. Li ringrazio molto. Affronto questo weekend come ho fatto a Portimao: con la voglia di lavorare bene con la mia squadra, essere veloce e ottenere buoni risultati. La pressione c’è sempre quando corri, ma non è diversa dalle altre volte: né di più né di meno. Mi è sembrato che Pedro fosse velocissimo, insieme ad Alex Marquez e ai due VR46. Sicuramente ci sono tanti altri forti, ma non ho ancora controllato bene i tempi.”

PASSO GARA BEZZECCHI DAY 1 GP VALENCIA MOTOGP 2025

“Sul passo gara ho lavorato con la gomma soft e sono abbastanza soddisfatto. Qui i distacchi sono sempre molto vicini, quindi bisogna fare un altro step per essere più competitivi. Devo ancora controllare bene i tempi degli altri, ma le sensazioni sono buone.”

MIGLIORAMENTI APRILIA STAGIONE 2025 DAY 1 GP VALENCIA MOTOGP 2025

“Sono contento del lavoro fatto quest’anno. L’importante è continuare così con i miei ragazzi e gli ingegneri, lavorando sodo. Non ho ancora parlato con Jorge (Martin, suo team-mate, ndr), lo farò nel pomeriggio per capire anche le sue sensazioni.”

CADUTA DAY 1 GP VALENCIA MOTOGP 2025

“La caduta? Stavo seguendo Pedro (Acosta), ma lui stava seguendo me. Quando sono andato un po’ largo mi ha passato e ho provato a restargli vicino. L’errore però è stato mio: ho lasciato il freno troppo presto in una curva dove, se non hai il giusto carico per via della temperatura, è facile sbagliare. Lì ho capito subito che mi sarei steso. È una curva complicata, difficile da gestire.”

Foto: Valter Magatti

