MotoGP | Marini: “Correre a Misano è sempre una sensazione davvero speciale”

Il pesarese della Honda: "Abbiamo imparato molto dalla gara di Barcellona"

di Alessio Brunori10 Settembre, 2025
GP Misano Castrol Honda MotoGP 2025 – Luca Marini è pronto così come i suoi colleghi italiani a disputare la gara di casa al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Il pesarese della Honda è entrato direttamente in Q2 già dal venerdì da due gare consecutive e punta a migliorare i suoi risultati in gara.

Dichiarazioni Luca Marini Preview GP Misano Honda Castrol MotoGP 2025

“Correre a Misano è sempre una sensazione davvero speciale, e arrivarci in buona forma lo rende ancora più bello. Non solo perché è la mia gara di casa, ma anche perché mi piace molto il circuito e in passato sono stato competitivo. Il nostro obiettivo è continuare sulla stessa linea delle ultime settimane. Abbiamo imparato molto dalla gara di Barcellona, e spero di poter applicare tutto questo nel weekend per restare con i migliori davanti e dare alla squadra e ai tifosi di casa qualcosa da festeggiare.”

