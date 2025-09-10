MotoGP | GP Misano, Quartararo: “Bei ricordi di questa pista”

GP Misano Yamaha MotoGP 2025 – Fabio Quartararo ha dei bellissimi ricordi del circuito di Misano, nel 2021 vinse il Titolo della Top Class proprio sul tracciato intitolato al compianto Marco Simoncelli.

Il francese della Yamaha, reduce da un buon weekend a Barcellona (per il #20 della casa di Iwata un secondo posto nel GP di Catalogna Sprint e un quinto posto in gara, ndr) ha nel suo palmares anche secondo posto sia nel 2019 che nel 2021 (GP di San Marino).

Ecco cosa ha detto “El Diablo”, che vedrà debuttare nella mani del tester Augusto Fernandez il motore V4 tanto atteso in casa Yamaha e che dovrebbe avvicinare la YZR-M1 alla concorrenza.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Gp Misano Yamaha MotoGP 2025

“Nel complesso, il weekend del GP di Catalogna è stato davvero positivo. La squadra ha fatto un ottimo lavoro dopo un venerdì difficile, questo ci ha permesso di avere poi un grande sabato e anche una buona domenica. Per questo GP spero di poter iniziare il weekend nel modo giusto nelle FP1. Mi piace molto questa pista per i bei ricordi che ho di questo posto. Spero che riusciremo ad entrare subito in Q2, ottenere la migliore posizione di partenza possibile e poi goderci di nuovo la gara.”

