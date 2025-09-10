MotoGP | GP Misano, Morbidelli: “Sicuramente ci divertiremo”

GP Misano Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Franco Morbidelli arriva nella gara di casa a Misano dopo un weekend da dimenticare a Barcellona.

L’italo-brasiliano del VR46 Racing Team era infatti caduto sia nella Sprint Race che nella gara “lunga” della domenica e l’obiettivo per il Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini è tornare a lottare per le posizioni di vertice.

Ecco cosa ha detto il #21 della Ducati, che ha vinto in MotoGP nel 2020 e dove lo scorso anno ha ottenuto un podio Sprint, terzo posto.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Preview GP Misano Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Misano è sempre un posto stupendo, tutti saranno entusiasti e tiferanno i piloti italiani. Conosco molto bene la pista, essendo la mia gara di casa, e sono pronto a tornare a lottare per le posizioni di vertice. Abbiamo mostrato un ottimo potenziale, siamo veloci e con la squadra stiamo lavorando bene. L’energia dei tifosi renderà tutto ancora più speciale, sicuramente ci divertiremo, ci vediamo a Misano.”

