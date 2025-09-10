MotoGP

MotoGP | GP Misano, Morbidelli: “Sicuramente ci divertiremo”

L'italo-brasiliano pronto a riscattare l'opaco weekend di Barcellona

di Alessio Brunori10 Settembre, 2025
MotoGP | GP Misano, Morbidelli: “Sicuramente ci divertiremo”MotoGP | GP Misano, Morbidelli: “Sicuramente ci divertiremo”

GP Misano Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Franco Morbidelli arriva nella gara di casa a Misano dopo un weekend da dimenticare a Barcellona.

L’italo-brasiliano del VR46 Racing Team era infatti caduto sia nella Sprint Race che nella gara “lunga” della domenica e l’obiettivo per il Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini è tornare a lottare per le posizioni di vertice.

Ecco cosa ha detto il #21 della Ducati, che ha vinto in MotoGP nel 2020 e dove lo scorso anno ha ottenuto un podio Sprint, terzo posto.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Preview GP Misano Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Misano è sempre un posto stupendo, tutti saranno entusiasti e tiferanno i piloti italiani. Conosco molto bene la pista, essendo la mia gara di casa, e sono pronto a tornare a lottare per le posizioni di vertice. Abbiamo mostrato un ottimo potenziale, siamo veloci e con la squadra stiamo lavorando bene. L’energia dei tifosi renderà tutto ancora più speciale, sicuramente ci divertiremo, ci vediamo a Misano.”

2.4/5 - (8 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-catalunya-barcellona-race-2025-00057.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-race-2025-00048.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-race-2025-00039.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-race-2025-00026.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-race-2025-00029.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-race-2025-00085.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-race-2025-00019.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-race-2025-00037.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-race-2025-00070.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-race-2025-00021.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-race-2025-00044.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-race-2025-00004.JPG

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news