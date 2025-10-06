Moto3 | Josè Antonio Rueda, primo Campione del Mondo andaluso della storia

Moto3 Gp Indonesia Mandalika – Josè Antonio Rueda è da ieri (domenica 5 ottobre 2025) il nuovo Campione del Mondo della classe Moto3.

Sono ben 9 le vittorie in stagione su 18 gare disputate per il pilota del Team Red Bull Ajo. Vittoria ad inizio stagione in Thailandia, poi Austin, poi tre successi a fila, Jerez, Le Mans e Silverstone, poi dopo due gare di “digiuno”, vittorie in Olanda, poi Repubblica Ceca, poi altre tre Gran Premi senza vincere e poi Misano e Mandalika, con quest’ultima vittoria che gli ha “regalato” il Titolo.

Rueda a 19 anni ha realizzato il sogno della sua vita ed è il primo Campione andaluso della storia e il nono spagnolo a vincere il titolo nella categoria più piccola del Motomondiale.

Si è assicurato il suo primo titolo mondiale nella sua terza stagione con il Team Red Bull KTM Ajo. Il pilota spagnolo oltre alle 9 vittorie, ha ottenuto 13 podi, 5 pole position, 4 giri veloci in gara e 340 punti dopo 18 Gran Premi in sella alla sua KTM RC4 nel 2025. In precedenza, ha vinto titoli nella Red Bull Rookies Cup e nel FIM JuniorGP nel 2022.

Nei suoi tre anni in Moto3, Rueda ha ottenuto 10 vittorie, 18 podi, sei pole position e sei giri veloci in gara in soli 58 Gran Premi, e ha più di 600 punti in cascina.

Rueda, a pari merito con Marc Marquez e Raul Fernandez, è ora il quinto pilota nella storia del Team Red Bull KTM Ajo nel Campionato del Mondo con il maggior numero di vittorie (10), e l’anno prossimo passerà dalla classe alla Moto2 in coppia con Collin Veijer.

Dichiarazioni Josè Antonio Rueda Campione del Mondo Moto3 2025

“Ho sognato questo giorno tantissime volte. Abbiamo lavorato molto bene questo fine settimana, ancora una volta in modo incredibile. Siamo partiti per la gara con le idee chiare, sapevamo cosa dovevamo fare in ogni momento e, poco a poco, ho iniziato a prendere confidenza, crescendo gradualmente, come sempre. Senza fidarmi troppo all’inizio per non commettere errori”, ha dichiarato a DAZN Espana. “Voglio ringraziare, soprattutto il team, per tutto il lavoro e per aver creduto in me in questi tre anni, perché, la verità è che non sono stati facili, soprattutto l’anno scorso. Grazie a loro per avermi aiutato a realizzare il mio sogno. Poi, lo voglio ringraziare ai miei genitori, per tutto lo sforzo di tutti questi anni, per tutti quei momenti in cui ci è costato un po’ di più, ma loro sono sempre stati lì. A Trigo (il suo preparatore personale), non c’è un’altra persona al mondo con più disciplina di te, sei incredibile, mi hai insegnato tantissimo. Anche ai miei fratelli, per tutto quello che hanno sofferto con me. C’è gente che non credeva in me, ma i miei genitori mi sostenevano e io ho continuato per la mia strada. Loro hanno creduto in me anche nei momenti più difficili.”

Dichiarazioni Josè Antonio Rueda Campione del Mondo Moto3 2025 Mentalità Mamba

Oggi ne ho raggiunto uno e continuerò a impegnarmi, come sempre. Mentalità mamba, Kobe Bryant, che è stato ciò che più mi ha aiutato l’anno scorso. Ora bisogna andare avanti, l’anno prossimo sarà un cammino abbastanza difficile, ma non mi arrenderò mai. Grazie a tutti per avermi accompagnato in questo percorso. A Pedro (Acosta), che mi ha insegnato tanto nel mio primo anno nel Mondiale, per essere venuto ora a congratularsi con me. A tutti quelli che mi hanno aiutato. Continueremo a lavorare. A Jorge Lorenzo, che ieri mi ha fatto un discorso che mi ha aiutato tantissimo. A Marc (Marquez), Alex (Marquez), da cui ho imparato molto in questi anni. Anche se può sembrare poco, prendo sempre esempio da tutti. Sono molto sentimentale. Alla fine, vengo da Los Chapatales, che persino gente di Siviglia non sa nemmeno dove sia. Lì ci sono solo campi, capre e trattori. E oggi ho realizzato quel desiderio di diventare Campione del Mondo della Moto3.”

