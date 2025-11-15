MotoGP | GP Valencia Sprint Race, Morbidelli: “I miei sorpassi non sono sporchi, alcuni li dipingono così”

GP Valencia Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Franco Morbidelli ha concluso la Sprint Race del Gran Premio di Valencia a ridosso della Top 5, in sesta posizione. Il pilota del team VR46, si è detto forte in questo weekend ma la qualifica ha pregiudicato la sua posizione finale.

L’italo-brasiliano ha voluto poi dire la sua in merito alla sua situazione, poiché da tempo viene descritto come un pilota che fa “sorpassi sporchi”.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Day 1 GP Valencia Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Sono sempre andato forte, ma purtroppo non abbiamo azzeccato la qualifica. Partendo settimo bisogna avere una fortuna o una velocità particolare per districarsi e togliersi dai piloti davanti all’inizio, soprattutto se si vuole lottare per le prime tre posizioni. Partendo dalla posizione in cui partivo io è stata una buona partenza. Purtroppo non ho avuto questa velocità all’inizio perché sono rimasto dietro a Quartararo per tantissimi giri e dopo sono rimasto relegato alla sesta posizione. Per domani spero di fare una gara simile, con una partenza simile positiva, dei primi giri positivi, riuscire a districarmi e a muovermi bene nel gruppo, come è successo oggi. Spero di farcela”

Dichiarazioni Franco Morbidelli su sorpassi giudicati aggressivi

“Ci sono stati dei sorpassi alla Morbidelli (si riferisce alla manovra aggressiva di Jack Miller su Fermin Aldeguer) ma a Miller non rompe i ****** nessuno! Se sei più veloce del pilota che hai davanti e cerchi il sorpasso perfetto, ci metti molto tempo in più. O puoi addirittura non farcela. Ci sono i punti per sorpassare in maniera pulita, però per sorpassare in maniera più che pulita, perfetta. Perché non voglio chiamare i miei sorpassi dei sorpassi sporchi. Perché non è vero, non è assolutamente vero. È stato quello che si cerca di dipingere da alcuni, ma non sono assolutamente sporchi. È stato quello che si cerca di dipingere da alcuni, ma non sono assolutamente sporchi. Però se uno vuole cercare lo spazio preso per tempo, in un tempo nel quale il tuo avversario si accorge che tu sei lì e ha tempo di, a sua volta, darti spazio e non può farci più nulla per fare un sorpasso del genere, un sacco di cose si devono allineare. Ci vuole un errore e una prontezza di riflessi dopo quell’errore particolare. Quartararo secondo me non è uscito alla grande dalla 14 come usciva sempre e io sono riuscito a passarlo. Ma se fosse uscito come sempre io non l’avrei passato”

Dichiarazioni Franco Morbidelli su Simon Crafar (direttore di gara)

“Ognuno può avere la sua opinione sui miei sorpassi, ognuno può avere la sua opinione sulla mia maniera di correre. Io tengo la mia maniera di correre perché il modo sono io. L’unica cosa che modifica questa mia filosofia è Simon Crafar. E se lui mi dice che certe manovre sono troppo pericolose e troppo ambiziose secondo lui e certe cose non si possono fare, io non le faccio perché la parola che conta per me è la sua. Dopo gli altri possono commentare quanto vogliono, viviamo in un mondo libero e tutti possono commentare e dire la loro. Secondo me Simon Crafar sta facendo un ottimo lavoro, cerca di arginare le manovre che possono essere troppo, secondo lui. La cosa che è ottima di Simon è la sua consistenza nel giudizio, è coerente. Quando lui mi parla io capisco che tipo di racing craft vuole e desidererebbe dai piloti della MotoGP. Delle volte ci sto dentro, delle volte meno”

Foto: Valter Magatti

3.1/5 - (14 votes)