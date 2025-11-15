MotoGP | GP Valencia Sprint Race, Alex Marquez: “Vittoria inaspettata”

GP Valencia Gresini Racing 2025 – Alex Marquez ha vissuto una giornata da incorniciare al Ricardo Tormo, conquistando una vittoria sorprendente nella Sprint Race di Valencia.

In un weekend in cui non era mai apparso il più veloce nelle sessioni, il pilota del Gresini Racing ha saputo ribaltare le aspettative proprio nel momento decisivo, trovando un feeling perfetto con la sua Ducati GP24.

Il successo, arrivato davanti ai tifosi di casa, ha un valore particolare e domani ci riproverà nella gara “lunga”, l’ultima della stagione.

Dichiarazioni Alex Marquez Sprint Race GP Valencia MotoGP 2025

“Tutto è andato secondo i piani, anzi meglio. È stata una sorpresa, perché in nessuna sessione eravamo i più veloci in pista e improvvisamente nella Sprint lo siamo stati. Credo che questa situazione mi abbia dato una spinta in più: ho potuto guidare con grande fluidità, con un ottimo feeling con la moto. È qualcosa di davvero positivo. Ora vediamo cosa potrà succedere domani: dobbiamo restare concentrati e non perdere la velocità e le decisioni che abbiamo avuto oggi.”

Differenze tra qualifica e gara

“Soprattutto con le gomme. In time attack dopo due o tre giri sentivo un calo netto al posteriore, mentre nella Sprint ho seguito il mio piano: tre giri per scaldare e poi spingere. È stata la strategia migliore e l’ho eseguita alla perfezione, perché nessuno mi ha attaccato in quei primi tre giri.”

Abituarsi alla vittoria

“Quella di oggi è stata una delle emozioni più belle della stagione, perché è stata una vittoria inaspettata. Mi aspettavo di soffrire molto di più, invece mi sono trovato lì davanti. E farlo davanti ai tifosi spagnoli è stato speciale, una sensazione che mi piace tantissimo.”

Migliori dal venerdì al sabato

“Ieri ci siamo concentrati sull’aerodinamica e abbiamo trascurato un po’ il setup. Oggi invece ci siamo focalizzati sul settaggio per sfruttare il potenziale e abbiamo fatto un passo avanti, non enorme ma sufficiente. Quando provi troppe cose nel weekend è difficile estrarre il 100% dalla moto. Quando invece lavori su una base più solida, riesci a tirare fuori il vero potenziale.”

Vecchio pacchetto aerodinamico

“Avevo solo un set. Una moto era configurata come la ’25 e l’altra come la ’24. Abbiamo deciso di correre con due ’24, così se fosse successo qualcosa avrei avuto comunque la stessa moto.”

Parlare con Marc (Marquez) nei weekend

“Ci sentiamo. Ma quando non sei in pista non sai davvero come lavorano le gomme o com’è il grip, quindi è più difficile condividere commenti utili. È diverso, ma sono contento così.”

Obiettivo Gara “lunga” Valencia MotoGP 2025

“Bisogna lottare per la vittoria. Per vincere una gara serve mettere insieme tutto alla perfezione. Sarà una gara lunga, 27 giri qui sono tantissimi. Con la gomma media al posteriore dovremo gestire bene e arrivare alla fine con buon grip.”

Difficile lasciare la Ducati Desmosedici GP 24?

“Ve lo dirò l’anno prossimo.”

