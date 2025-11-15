MotoGP | GP Valencia Sprint Race: Bezzecchi, “Terzo posto Mondiale? Ce lo meritiamo”

GP Valencia Aprilia Racing MotoGP 2025 – Marco Bezzecchi ha vissuto una giornata dalle due facce al Ricardo Tormo: la gioia per la pole position conquistata al mattino si è trasformata in una Sprint complicata, chiusa al quinto posto dopo un avvio difficile.

Il mancato sganciamento dell’abbassatore anteriore e la scelta della gomma soft ha condizionato la sua partenza, facendogli perdere della posizioni e costringendolo a una gara in rimonta su una pista stretta e poco favorevole ai sorpassi.

Nonostante l’amarezza per l’occasione sfumata, Bezzecchi è matematicamente terzo nella classifica iridata, ecco cosa ha detto il “Bez” che ha voluto sottolineare come questo sia soprattutto un premio per la squadra e tutti gli uomini Aprilia, che ottengono il miglior risultato in MotoGP.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Valencia Sprint Race Aprilia MotoGP 2025

“Non sono tanto contento della Sprint, speravo di fare meglio. Però nel complesso è stata una giornata positiva e per domani la griglia sarà la stessa, quindi questo è un aspetto buono. Purtroppo non sono riuscito a sbloccare la forcella e tra curva 1, 2 e 3 non ho potuto accelerare come avrei voluto. Ho perso subito tante posizioni. Avevo messo la soft davanti per provare a restare lì, ma mi si è complicato tutto. Alla fine la gomma non andava neanche male, considerando quante moto avevo davanti, ma questo piccolo inconveniente non ci voleva. Meglio non dire quello che ho pensato quando mi hanno passato ad inizio gara.”

Problema sganciamento abbassatore

“Oggi non l’ho sganciato perché ho provato a lasciare i freni ad Alex Marquez per stare davanti. Lui li ha lasciati a me, io ho provato a incrociare, ma ormai la velocità era troppo bassa. Non me ne sono accorto subito, solo quando sono uscito. Ma gli abbassatori ci sono e li usiamo per forza.”

Terzo posto nel Mondiale

“La felicità c’è e ci deve essere, perché è un bel risultato. Se lo merita la mia squadra, l’Aprilia e anche io. Sono contento, i ragazzi meritano questo e anche di più. Spero di renderli felici altre volte.”

