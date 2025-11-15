MotoGP | GP Valencia Sprint Race, Bagnaia: “Ormai non ci sono più idee”

GP Valencia Ducati MotoGP 2025 – Il Pecco Bagnaia che parla dopo la Sprint Race di Valencia ha più dubbi che certezze.

Dopo una qualifica rovinata da un errore clamoroso della Ducati, con il tre volte iridato rimasto senza benzina nel momento decisivo, ha chiuso solo 14esimo, intrappolato nel traffico di una pista stretta e difficile per i sorpassi.

Bagnaia non nasconde la delusione e ammette con sincerità che ormai “Non ci sono più idee”. Dopo un anno passato a provare soluzioni di ogni tipo, il team e il pilota sembrano aver esaurito le opzioni tecniche per ritrovare la competitività. L’obiettivo era un altro e aver perso due posizioni nella classifica iridata (da terzo a quinto, ndr) non lo scalfisce.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Sprint Race GP Valencia MotoGP 2025

“Problema in qualifica? È stato tutto un po’ un effetto domino. La giornata era iniziata bene, eravamo migliorati e avevamo fatto un piccolo passo avanti che mi aiutava a essere più veloce. In qualifica, al primo tentativo con la soft dietro non sono riuscito a fare bene, ma nel secondo stavo andando forte. Poi la benzina è finita. Non è una cosa che doveva succedere, ma può capitare: tutti possono sbagliare, io per primo ho fatto tanti errori. È stato un errore umano. Credo che siamo tutti in una situazione complicata e può succedere. Cerchi di fare il meglio possibile, ma non è facile e certe cose possono capitare. Fossi partito più avanti sarebbe stato diverso. Però non so quanto sarebbe bastato, abbiamo bisogno di altro.”

Chiamata Steward Panel

“Mi hanno chiesto cosa fosse successo e se avessi potuto evitare la bandiera gialla. La moto si è spenta: ho visto che ero secondo e volevo portarla al box, perché non sapevo fosse finita la benzina. Ho provato a spingerla più avanti possibile, anche perché ho una sola moto: l’altra non riusciamo a usarla.”

Insegnamento Sprint Race

“Stamattina ero abbastanza competitivo, meglio di ieri. Ci mancava un piccolo passo per fare di più. Nella Sprint, però, è una pista molto difficile per superare. È stato il problema di tutta la stagione: quando sei dietro non riesci ad avvicinarti. Ho fatto tutta la gara sui decimi di Aldeguer e non sono mai riuscito a prenderlo.”

Quinto in Campionato

“Non mi cambia niente. Il nostro obiettivo è un altro.”

Idee…

“Dopo un anno a provare mille cose, ormai non ci sono più idee. Spero solo di divertirmi e che la moto funzioni bene.”

Foto: Valter Magatti

