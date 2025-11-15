MotoGP | GP Valencia Sprint Race, Bastianini: “La mia guida non sta funzionando”

GP Valencia KTM Tech3 MotoGP 2025 – Enea Bastianini ha concluso la Sprint Race del Gran Premio di Valencia in tredicesima posizione. Il pilota del team KTM Tech 3, pochi giorni fa pensava di avere il potenziale per chiudere in Top 5 ma si è trovato di nuovo alle prese con una qualifica difficile che ha condizionato pesantemente la sua posizione di partenza.

Dichiarazioni Enea Bastianini Sprint Race Gp Valencia KTM Tech3 MotoGP 2025

“Mi piacerebbe fare meglio domani, come mi aspettavo, la qualifica non è andata molto bene e ho compromesso un’altra gara. Oggi il ritmo non era male ma non era a livello della Top 8, dobbiamo migliorare in vista di domani. Non è stata una grandissima giornata neanche oggi. L’unica parte emozionante della gara è stato il sorpasso su Pecco all’ultimo giro. Do sempre il massimo, è la mia indole anche se sapevo che non mi giocavo niente. Almeno per tre mesi non devo fare la qualifica! La mia guida non sta funzionando, non riesco a sciogliermi e a divertirmi. Capita spesso in gara quando riesco ad essere pulito e a sfruttare il potenziale della moto, in prova con pochi giri e time attack non riesco mai a trovare il verso giusto per poter fare andare forte la moto. Devo lavorare su questo perché giro dopo giro miglioro. Parto rigido e non riesco a rilassarmi, è anche un problema mio perché non riesco a guidare sciolto e non posso essere veloce. E’ un insieme di cose, se riesco a partire sciolto, cambiano le cose”

3.3/5 - (3 votes)