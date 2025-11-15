MotoGP | GP Valencia Sprint Race, Quartararo: “Gara in difesa”

GP Valencia Yamaha MotoGP 2025 – Dopo una buona partenza dalla sesta casella, Fabio Quartararo è riuscito a salire in quarta posizione al secondo giro e successivamente si è trovato a lottare con Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. Ha concluso la gara in settima posizione, dopo aver provato a resistere agli attacchi di Franco Morbidelli.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Sprint Race GP Valencia MotoGP 2025

“La nostra gara Sprint è stata più una questione di difesa che di attacco. Riuscivo ad attaccare un po’ nei primi giri, soprattutto alla curva 4 dove Marco ha commesso un piccolo errore, e potevo sorpassare in quei momenti, ma da quel momento in poi mi sono difeso. Mi aspettavo meno calo dalla gomma posteriore questo pomeriggio, ma ho visto anche tante altre persone lottare con la gomma anteriore, ed è qualcosa su cui stiamo lavorando anche noi. Vediamo domani cosa succede quando abbiamo il doppio dei giri”

