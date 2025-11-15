MotoGP | GP Valencia Sprint Race, Marini: “Abbiamo il passo per la Top 10”

GP Valencia Castrol Honda MotoGP 2025 – Gara sfortunata per Luca Marini, coinvolto nella scivolata di Joan Mir al primo giro. Fortunatamente nessuna conseguenza per i piloti Honda. Riguardo al weekend, Luca non si è detto soddisfatto ed ha dichiarato che il potenziale massimo per il team è ambire alla Top 10 mentre guarda con fiducia ai test di martedì.

Dichiarazioni Luca Marini Sprint Race GP Valencia Honda Castrol MotoGP 2025

“Fa parte del gioco, quando succede tra compagni di squadra è strana la situazione ma la realtà è che eravamo tutti in difficoltà. Ci aspettavamo di più da questo weekend ma la pista è in condizioni molto diverse rispetto a due anni fa. Abbiamo sofferto tutto il weekend abbiamo cambiato tanto il setting della moto ma alla fine ci manca un po’ di performance. Domani mattina proveremo qualcosa ma la chiave sarà il meteo perchè sembra incerto. Se la temperatura è bassa non possiamo usare la gomma dura davanti, ci tocca andare in gara o con la morbida che non finisci la gara perché si usura o con la media che non ti fa finire la gara per qualcos’altro. Stiamo soffrendo, peccato in queste ultime due gare non aver continuato con la velocità delle scorse. Domani un settimo posto si può fare, se chiudi il primo giro nei primi dieci si può fare perché in gara succede sempre qualcosa”

Dichiarazioni Luca Marini su incognita concessioni

“Lo sviluppo andrà nella stessa velocità, sia che abbiamo le concessioni sia che non le abbiamo, solamente cambia che hai meno gomme per testare e non possono girare i test rider. Ci sarà più lavoro per Aleix e Taka e meno per noi, quello che possono fare in casa, sarà fatto allo stesso modo. Aleix sta usando una moto diversa dalla nostra e forse ha delle sensazioni migliore dalle nostre e tutti ci auguriamo martedì di provare un pacchetto migliore. La realtà si vede dai tempi e i dati ci dicono che qui abbiamo faticato. Abbiamo il passo per la Top 10”

Dichiarazioni Joan Mir, Sprint Race GP Valencia

“Prima di tutto, voglio scusarmi con Luca, con il team e con Honda HRC. Come puoi immaginare, è qualcosa che non vuoi che accada, e sono profondamente dispiaciuto. Stavo cercando di superarlo, e ho perso l’anteriore. Ho perso un po’ di terreno al primo giro e stavo cercando di recuperare e di mettermi in una posizione comoda per il resto della gara. La caduta è stata colpa mia, la gomma un po’ fredda, un po’ fuori dal punto di frenata e quello che è successo, è successo. Il nostro obiettivo è quello di concludere quest’anno in modo positivo”

