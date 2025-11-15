MotoGP | GP Valencia Sprint Race, Acosta: “Arriverà la nostra occasione”

GP Valencia KTM MotoGP 2025 – Pedro Acosta continua a confermarsi tra i protagonisti assoluti della MotoGP.

Nella Sprint Race di Valencia il giovane talento spagnolo ha conquistato un brillante secondo posto, frutto di una partenza aggressiva e di una gara condotta con coraggio e maturità.

Le prime tre curve hanno mostrato tutta la sua determinazione: attacco immediato, ritmo alto e la volontà di non lasciare nulla al caso. Poi la gara si è trasformata in un inseguimento serrato ad Alex Marquez, con un piccolo errore che lo ha costretto a perdere terreno ma senza compromettere il risultato finale. La vittoria che non arriva non è un’ossessione, ecco cosa ha detto il #37 della KTM.

Dichiarazioni Pedro Acosta Day 1 GP Valencia KTM MotoGP 2025

“Era chiaro che l’unica strategia fosse attaccare subito. Dopo quei primi metri tutto è diventato più semplice, perché dovevo solo seguire Alex (Marquez, ndr). Poi ho commesso un piccolo errore: ho bloccato l’anteriore in curva 8 e sono andato largo, perdendo il contatto. Da lì è stato difficile recuperare, perché con la gomma soft avevamo un passo molto simile ed era complicato rientrare. Comunque penso che abbiamo fatto una buona gara e un altro podio.”

Obiettivo Gara “lunga” Valencia MotoGP 2025

“Se ricordate, in Qatar abbiamo sofferto molto con le gomme nella Sprint e poi cambiando mescola è andata meglio. Forse domani sarà una situazione simile. Ci serve ancora tanta trazione, perché ora è un incubo per noi, ma stiamo comunque facendo buone gare. Dobbiamo continuare così.”

Vincere a tutti i costi?

“No, devo continuare con la mia struttura di podi. Sto imparando molto da questa costanza e credo di crescere tanto grazie a essa. Un giorno arriverà la nostra occasione. Sappiamo di avere molte limitazioni, soprattutto nelle distanze brevi come Sprint o time attack, ma penso che domani possa essere una buona gara per noi.”

Quarto posto Mondiale

“Non conta niente. All’inizio dell’anno non immaginavo nemmeno di finire la stagione così. Ora mi sto divertendo a guidare. Prima ero concentrato solo sui risultati, adesso ho un obiettivo in fondo al tunnel e cerco di allungarlo il più possibile.”

Obiettivi

“Prima di tutto vincere una gara. Ci stiamo provando, ma lo vedo come un obiettivo a medio termine, diciamo entro un anno. Le limitazioni che abbiamo non sono piccole.”

Aspettative 2026

“Quasi nessuna aspettativa. Sono rimasto sorpreso da quanto male abbiamo iniziato questa stagione e non voglio rivivere quelle sensazioni. Voglio aspettare Sepang, salire sulla moto, capire i problemi e lavorarci. Si dice che l’uomo sia l’unico a inciampare due volte sulla stessa pietra: spero di non essere io.”

Foto: Valter Magatti

