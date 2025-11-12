MotoGP | GP Valencia, Quartararo: “Non è una pista facile”

GP Valencia Yamaha MotoGP 2025 – Fabio Quartararo è determinato a concludere al meglio un’altra stagione difficile in sella alla Yamaha. Il pilota francese, guarda con ottimismo al weekend sul Ricardo Tormo e spera di poter lottare con il gruppo dei più veloci.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Preview GP Valencia MotoGP 2025

“La mia prestazione complessiva in Portogallo non è stata male: mi sono divertito a lottare nella Sprint e nella Gara e anche le qualifiche sono andate bene, ma spero di essere un po’ più vicino al gruppo di testa a Valencia. È bello essere di nuovo qui al Ricardo Tormo. Non è una pista facile, ma daremo il 100%, come sempre, per chiudere al meglio questa stagione prima di iniziare a lavorare sul 2026”

