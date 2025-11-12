MotoGP | GP Valencia, Di Giannantonio: “Importante iniziare bene da subito”
Il pilota romano vuole chiudere la stagione al top
di Jessica Cortellazzi12 Novembre, 2025
GP Valencia Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Fabio Di Giannantonio è pronto ad affrontare l’ultima tappa della stagione 2025 del Motomondiale. Il pilota romano ha buoni ricordi sul Ricardo Tormo e punta a chiudere al meglio la sua annata.
Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio GP Valencia Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025
“La pista di Valencia mi piace molto, l’ultima volta che ci abbiamo corso (2023, ndr) ero davvero veloce e ho conquistato il podio nella gara di domenica. Proveremo a riportare quell’energia anche in questo fine settimana, dove si torna a correre a Valencia per l’ultima gara dell’anno. Spero di concludere la stagione nel modo giusto, quindi sarà molto importante iniziare bene sin da subito. L’obiettivo è poter chiudere in bellezza e puntare sulla continuità anche in vista del prossimo anno”
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Articoli correlati
MotoGP | GP Valencia, Quartararo: “Non è una pista facile”
"Daremo il 100%", il commento del francese
GP Valencia Yamaha MotoGP 2025 – Fabio Quartararo è determinato a concludere al meglio un’altra stagione difficile in sella alla
MotoGP | GP Valencia, Morbidelli: “Mi sono ripreso dalla caduta”
L'italo-brasiliano sta bene ed è pronto a chiudere al meglio la stagione
GP Valencia Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Franco Morbidelli, dopo la violenta caduta a Portimao, è determinato
MotoGP | GP Valencia, rientra Vinales: “Non vedo l’ora di tornare a correre”
Lo spagnolo sta ancora recuperando: "Non sono al 100%"
GP Valencia KTM Tech3 MotoGP 2025 – Maverick Vinales, dopo lo stop di tre gare per recuperare dall’infortunio alla spalla,
MotoGP: Il Gran Premio della Thailandia confermato almeno fino al 2031
Sarà ancora spettacolo al Chang International Circuit di Buriram
Gp Thailandia Buriram MotoGP – Il Gran Premio della Thailandia sarà presente nel calendario MotoGP almeno fino al 2031. Il
MotoGP | GP Valencia, Bastianini: “Abbiamo il potenziale per la Top 5”
La "Bestia" vuole chiudere la stagione con un buon risultato
GP Valencia ìKTM Tech3 MotoGP 2025 – Siamo giunti all’ultimo round del Motomondiale 2025. Enea Bastianini è motivato a chiudere
MotoGP | GP Valencia, Martin: “Non vedo l’ora di tornare”
Il pilota dell'Aprilia torna in pista dopo l'ennesimo infortunio
GP Valencia Aprilia Racing MotoGP 2025 – Alla vigilia del Gran Premio di Valencia, Jorge Martin si prepara a tornare
MotoGP | GP Valencia, Marini: “Voglio chiudere l’anno nel modo giusto”
Il pilota pesarese della Honda: "Stagione nel complesso davvero positiva"
GP Valencia Castrol Honda MotoGP 2025 – Alla vigilia del Gran Premio di Valencia, Luca Marini si prepara ad affrontare
MotoGP | GP Valencia, Bezzecchi: “Voglio finire bene la stagione”
Il #72 dell'Aprilia è reduce dalla brillante vittoria di Portimao
GP Valencia Aprilia Racing MotoGP 2025 – Alla vigilia dell’ultimo appuntamento stagionale a Valencia, Marco Bezzecchi si presenta con il
You must be logged in to post a comment Login