MotoGP | GP Valencia, Di Giannantonio: “Importante iniziare bene da subito”

GP Valencia Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Fabio Di Giannantonio è pronto ad affrontare l’ultima tappa della stagione 2025 del Motomondiale. Il pilota romano ha buoni ricordi sul Ricardo Tormo e punta a chiudere al meglio la sua annata.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio GP Valencia Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“La pista di Valencia mi piace molto, l’ultima volta che ci abbiamo corso (2023, ndr) ero davvero veloce e ho conquistato il podio nella gara di domenica. Proveremo a riportare quell’energia anche in questo fine settimana, dove si torna a correre a Valencia per l’ultima gara dell’anno. Spero di concludere la stagione nel modo giusto, quindi sarà molto importante iniziare bene sin da subito. L’obiettivo è poter chiudere in bellezza e puntare sulla continuità anche in vista del prossimo anno”

2.3/5 - (10 votes)