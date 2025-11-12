MotoGP | GP Valencia, Bagnaia: “Si chiude una stagione complicata”
"L'obiettivo è tornare competitivi", il commento del tre volte iridato
di Jessica Cortellazzi12 Novembre, 2025
GP Valencia Ducati MotoGP 2025 – Pecco Bagnaia è pronto a lasciarsi il 2025 alle spalle, e vuole chiudere una stagione difficile con un risultato soddisfacente. Il pilota piemontese che ha un distacco di 35 punti da Marco Bezzecchi in classifica Mondiale per il terzo posto, ha già gli occhi puntati sui test.
Dichiarazioni Pecco Bagnaia Preview GP Valencia MotoGP 2025
“Si chiude una stagione complicata: abbiamo lavorato moltissimo, fatto molta fatica in alcune gare, meno in altre, ma non siamo riusciti ad essere solidi nei risultati. Continueremo a lavorare, l’obiettivo è tornare competitivi e costanti nelle prestazioni. Sfrutteremo anche in questo senso questo ultimo weekend di gara e poi il test del martedì”
