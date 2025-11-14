MotoGP | GP Valencia, Di Giannantonio Day 1: “Sarebbe bello fare la prima fila”

GP Valencia Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Buona prestazione di Fabio Di Giannantonio nel turno di Prove del Gran Premio di Valencia, ultima tappa del Motomondiale. Il pilota del team Pertamina Enduro VR46, ha ottenuto il settimo tempo che gli è valso l’accesso diretto in Q2.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Prove GP Valencia Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Sono contento, perché l’obiettivo principale del venerdì è entrare in Q2 e l’abbiamo raggiunto. Sono stato veloce durante tutta la giornata simulando anche il passo gara. Anche nel time attack abbiamo fatto un bel lavoro. Non sono pienamente soddisfatto del mio giro perché non sono riuscito a farne uno perfetto, ma siamo stati in grado di essere agilmente in Q2. Comunque abbiamo cominciato bene il weekend. Per domani, dobbiamo concentrarci sulla qualifica, che durante l’anno è stata un po’ la nostra kryptonite. Sarà importante partire davanti, sarebbe bello fare la prima fila, ci potremmo divertire”

