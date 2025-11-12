MotoGP | GP Valencia, Morbidelli: “Mi sono ripreso dalla caduta”
L'italo-brasiliano sta bene ed è pronto a chiudere al meglio la stagione
GP Valencia Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Franco Morbidelli, dopo la violenta caduta a Portimao, è determinato a riscattarsi con un buon risultato a Valencia, per chiudere al meglio una stagione di alti e bassi.
L’italo-brasiliano del VR46 Racing Team si è detto contento di tornare a correre sul Ricardo Tormo (lo scorso anno, causa alluvione, l’evento fu annullato, ndr).
Dichiarazioni Franco Morbidelli GP Valencia Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025
“Sono contento di poter tornare a Valencia dopo non averlo potuto fare l’anno scorso; questo significa che, a poco a poco, tutto sta tornando alla normalità in quella zona. Da parte mia, mi sono già ripreso dalla caduta di domenica. È stata una caduta dura, ma per fortuna gli esami medici non hanno riscontrato nessun infortunio e, dopo questi tre giorni a casa, sono pronto. Ho dei bellissimi ricordi su questo tracciato, quindi spero di chiudere l’anno con un buon risultato che ci lasci un bel sapore in bocca”
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login