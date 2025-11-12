MotoGP | GP Valencia, Morbidelli: “Mi sono ripreso dalla caduta”

GP Valencia Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Franco Morbidelli, dopo la violenta caduta a Portimao, è determinato a riscattarsi con un buon risultato a Valencia, per chiudere al meglio una stagione di alti e bassi.

L’italo-brasiliano del VR46 Racing Team si è detto contento di tornare a correre sul Ricardo Tormo (lo scorso anno, causa alluvione, l’evento fu annullato, ndr).

Dichiarazioni Franco Morbidelli GP Valencia Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Sono contento di poter tornare a Valencia dopo non averlo potuto fare l’anno scorso; questo significa che, a poco a poco, tutto sta tornando alla normalità in quella zona. Da parte mia, mi sono già ripreso dalla caduta di domenica. È stata una caduta dura, ma per fortuna gli esami medici non hanno riscontrato nessun infortunio e, dopo questi tre giorni a casa, sono pronto. Ho dei bellissimi ricordi su questo tracciato, quindi spero di chiudere l’anno con un buon risultato che ci lasci un bel sapore in bocca”

