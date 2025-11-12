MotoGP | GP Valencia, rientra Vinales: “Non vedo l’ora di tornare a correre”

GP Valencia KTM Tech3 MotoGP 2025 – Maverick Vinales, dopo lo stop di tre gare per recuperare dall’infortunio alla spalla, è pronto a tornare nella gara di casa. Lo spagnolo non è ancora al 100% ma si è detto comunque entusiasta di tornare in sella e ritrovare il suo team.

Dichiarazioni Maverick Vinales Preview Gp Valencia KTM Tech3 MotoGP 2025

“Ci siamo presi il tempo necessario per concentrarci completamente sul recupero della spalla e sono felice di dire che la nostra condizione fisica è migliorata molto dal Gran Premio d’Indonesia. L’obiettivo era quello di recuperare le forze, quindi abbiamo dedicato tutto l’ultimo mese a questo scopo. Abbiamo trascorso molto tempo al Red Bull Athlete Performance Center in Austria, e mi ha davvero aiutato molto. Ovviamente non sono ancora al 100%, ma è molto importante tornare con la squadra a Valencia per il round finale. Saremo in grado di misurare i nostri progressi e questo ci darà un piano chiaro di ciò che resta da fare durante l’inverno per essere al 100% per i test pre-stagionali. Comunque, sono super felice di rivedere la squadra, non vedo l’ora di tornare a correre!”

3.3/5 - (3 votes)