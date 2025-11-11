MotoGP | GP Valencia, Martin: “Non vedo l’ora di tornare”

GP Valencia Aprilia Racing MotoGP 2025 – Alla vigilia del Gran Premio di Valencia, Jorge Martin si prepara a tornare in pista dopo l’ennesimo stop forzato di una stagione segnata dagli infortuni.

Il pilota madrileno dell’Aprilia, ancora una volta chiamato a ricostruire ritmo e fiducia, affronta l’ultimo weekend del 2025 con uno sguardo già rivolto al futuro. Il rientro sul tracciato del Ricardo Tormo non rappresenta tanto una sfida sul piano dei risultati quanto un’opportunità preziosa per accumulare dati, ritrovare sensazioni e consolidare il lavoro svolto con il team.

Ecco cosa ha detto “Martinator” che tornerà a fare coppia con Marco Bezzecchi, quest’ultimo autore di una grande stagione in sella alla RS-GP25.

Dichiarazioni Jorge Martin, Preview GP v MotoGP 2025

“Non vedo l’ora di tornare con il team. Sono molto contento di come sta lavorando la squadra e voglio fare i miei complimenti all’Aprilia e a Marco per i risultati che hanno ottenuto. Il mio obiettivo è iniziare a preparare al meglio la prossima stagione; in questo momento non ha senso parlare di risultati, l’importante è fare chilometri e raccogliere informazioni. Voglio crescere insieme alla squadra per essere pronti in vista del 2026.”

