MotoGP | GP Valencia, Bastianini: “Abbiamo il potenziale per la Top 5”

GP Valencia ìKTM Tech3 MotoGP 2025 – Siamo giunti all’ultimo round del Motomondiale 2025. Enea Bastianini è motivato a chiudere una stagione piuttosto difficile, con un buon risultato. Sul circuito Ricardo Tormo, il pilota riminese non è mai salito sul podio ma si è detto motivato per arrivare almeno tra i primi cinque.

Dichiarazioni Enea Bastianini Preview Gp Valencia KTM Tech3 MotoGP 2025

“Valencia ha un layout piuttosto piccolo e, in qualche modo, non ho mai trovato la mia strada su quella pista, non ho mai fatto un podio lì! Allo stesso tempo, non ne avevo mai fatto uno a Barcellona, e quest’anno siamo riusciti a conquistare il nostro primo podio con KTM lì, quindi dovremo vedere come andrà. Siamo stati sfortunati nella gara di Portimao, ma dopo ero davvero contento del nostro passo gara quando siamo rientrati. Penso di avere il potenziale per una Top 5, il che ci sta dando fiducia per arrivare a questo round finale. Vedremo come andrà il venerdì come al solito, ma ovviamente cercheremo di essere competitivi fin dal primo giorno, e speriamo di posizionarci nel migliore dei modi per cercare di finire bene la stagione!”

