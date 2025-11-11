MotoGP

MotoGP | GP Valencia, Marini: “Voglio chiudere l’anno nel modo giusto”

Il pilota pesarese della Honda: "Stagione nel complesso davvero positiva"

di Alessio Brunori11 Novembre, 2025
GP Valencia Castrol Honda MotoGP 2025 – Alla vigilia del Gran Premio di Valencia, Luca Marini si prepara ad affrontare l’ultimo atto di una stagione lunga e impegnativa, ma che ha segnato un punto di svolta nel suo percorso con Honda Factory.

Il 2025 ha rappresentato un netto cambio di passo rispetto all’anno precedente: il team ha compiuto progressi significativi, passando da un ruolo marginale a una presenza costante nelle fasi decisive del weekend, con l’ambizione di lottare stabilmente per l’accesso alla Q2 e per posizioni di vertice.

E mentre il sipario sta per calare sul 2025, lo sguardo è già rivolto al futuro: martedì si apre ufficialmente il 2026, e la voglia di ricominciare è già nell’aria.

“E’ l’ultima gara di quella che è stata una stagione molto lunga, ma nel complesso davvero positiva. Se confrontiamo ciò che abbiamo fatto quest’anno con il 2024, è quasi come il giorno e la notte. Ora arriviamo a ogni gara aspettandoci di lottare per entrare in Q2 e con la possibilità di stare davanti. C’è ancora del lavoro da fare, come squadra e come costruttore, per migliorare, ma voglio ringraziare tutti per il lavoro svolto nel 2025. Valencia è un circuito che, in base a quanto visto quest’anno, dovrebbe adattarsi meglio a noi: è stretto e tecnico. Dobbiamo lavorare bene questo weekend per ottenere il miglior risultato possibile e chiudere l’anno nel modo giusto. Poi martedì inizierà il 2026, non vedo l’ora!”

