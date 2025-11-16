MotoGP | GP Valencia, Acosta: “Voto alla stagione? 5”

GP Valencia KTM MotoGP 2025 – Pedro Acosta ha chiuso il Gran Premio di Valencia con un quarto posto, lo stesso piazzamento della definitiva classifica generale, ma il giovane talento spagnolo non si accontenta.

La sua stagione è stata segnata da costanza e crescita personale, ma anche dalla consapevolezza che la KTM non gli ha ancora dato la moto necessaria per lottare davvero per il Titolo.

Lo “Squalo” di Mazarron ha ribadito la necessità di un passo avanti tecnico, sottolineando come il limite attuale sia il podio e non la vittoria.

Martedì nei test di Valencia attende risposte concrete: il sogno resta quello di combattere per il Titolo, ma per riuscirci servirà una KTM più competitiva.

Parlando di voto alla sua stagione si è dato un 5, forse un pò troppo severo, visto che è stato costantemente il miglior pilota della KTM.

Dichiarazioni Pedro Acosta Gara GP Valencia KTM MotoGP 2025

“Sono riuscito a superare Alex (Marquez), ma poi non sono riuscito ad allungare. La gestione delle gomme è stato il tema principale: all’inizio è stato un disastro, non ho sbloccato il dispositivo anteriore e poi non so perché si è attivato quello posteriore. Ho dovuto aspettare fino alla curva 10 per disinserire tutto ed è stato un peccato. Comunque abbiamo dato il massimo. Sappiamo che gli altri costruttori migliorano continuamente e noi facciamo fatica a essere competitivi la domenica. Martedì nei test dovrebbero arrivare novità, incrociamo le dita.”

Quarto posto in Campionato

“Per come avevo iniziato la stagione, prima di Assen ero undicesimo, non è stato un brutto recupero. Ho avuto tanta costanza nella top five, ma manca ancora molto. Sono venuto qui con il sogno di lottare per il Titolo, e questo non è successo. È vero che abbiamo ottenuto buoni risultati e grande regolarità, ma non basta. Il problema è che partiamo già con un livello di grip inferiore rispetto ai nostri avversari. Alla fine della gara più o meno siamo lì, dobbiamo gestire di più le gomme, ma non è male. Il problema è soprattutto all’inizio: facciamo fatica a essere veloci perché ci manca tanto grip al posteriore. Il problema non è l’elettronica: la moto era buona, ma serve una moto migliore. È chiaro.”

Test di martedì

“Non so cosa arriverà. Non ho visto nulla di quello che porteranno. Vediamo quanto hanno lavorato e quanto vogliono spingere. Abbiamo tempo fino alla Malesia per capire.”

Aspetti positivi della stagione

“Ho imparato molto, sono cresciuto come pilota, più costante. So qual è il mio livello, ma ora voglio di più. Sto dando tutto, non cado molto, non perdo tempo, non faccio tanti errori. È difficile gestire tutto perché non puoi fare una gara perfetta ogni volta. E anche quando la fai, il nostro limite è il podio, e non sempre. Dobbiamo lavorarci.”

Voto alla stagione

“Voto alla stagione? Cinque. Abbiamo migliorato, ma abbiamo lottato per niente. Quando ho firmato con KTM era per lottare per il titolo, e invece non è successo.”

Foto: Valter Magatti

3.3/5 - (3 votes)