MotoGP | GP Valencia, Fernandez: “Giornata speciale per la mia famiglia”

GP Valencia Aprilia Trackhouse MotoGP 2025 – Il Gran Premio di Valencia ha regalato emozioni forti alla famiglia Fernandez.

Raul ha chiuso la stagione con un secondo posto di grande valore in sella alla sua Aprilia RS-GP25 e suo fratello Adrian ha vinto la prima gara in carriera nella classe Moto3.

Dopo una settimana segnata da un infortunio, il pilota spagnolo è riuscito a tornare competitivo e a salire sul podio, dimostrando un grande determinazione che lo ha portato ad insidiare il vincitore, il compagno di marca Marco Bezzecchi.

Dichiarazioni Raul Fernandez Gara GP Valencia Aprilia Trackhouse MotoGP 2025

“Oggi è stata una giornata speciale per la mia famiglia: mio fratello ha conquistato la vittoria in Moto3 e io ho chiuso sul podio. Sono molto soddisfatto di questo risultato. Ho cercato di mettere pressione a Bezzecchi fino all’ultimo, ma sapevo che non sarebbe stato semplice avvicinarmi abbastanza da tentare il sorpasso. A cinque giri dalla fine ho notato un paio di suoi piccoli errori e sono riuscito a recuperare qualcosa, ma non è bastato. In ogni caso sono felice di questo secondo posto. Se penso che solo una settimana fa ero fermo per infortunio e oggi mi trovo qui, è davvero incredibile. Non ho portato a casa la vittoria, certo, ma un podio nell’ultima gara di Valencia resta comunque un risultato speciale. Ho dato tutto quello che avevo, non potevo fare di più.”

Foto: Valter Magatti

4.4/5 - (10 votes)