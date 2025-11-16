MotoGP | GP Valencia, Di Giannantonio: “È mancata la continuità”

GP Valencia Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Fabio Di Giannantonio ha portato la sua Ducati sul podio del Ricardo Tormo di Valencia, ultimo appuntamento della MotoGP 2025.

Terzo posto di grande valore per il pilota romano del VR46 Racing Team, miglior pilota Ducati al traguardo. Una gara di gestione e di attacco, dove la strategia sulle gomme e la freddezza nei momenti decisivi hanno fatto la differenza.

Grande il recupero su Pedro Acosta, che lo ha portato a “salvare” la Ducati, che rischiava di non salire sul podio della gara “lunga” della domenica, che ha visto ai primi due posti le Aprilia di Marco Bezzecchi e Raul Fernandez. Ecco cosa ha detto “Diggia”.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Sprint Race GP Valencia Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Quest’anno il livello si è alzato. Penso che abbiamo girato anche un po’ più forte rispetto a due anni fa, com’è normale che sia. Quello che ci è mancato oggi è stato semplicemente che le Aprilia riuscivano a chiudere un po’ più strette, e anche le KTM all’inizio. Io non riuscivo a essere così competitivo nei primi giri, ed è lì che abbiamo perso qualcosa. All’inizio vedevo che i primi avevano qualcosa in più e ho dovuto subito passare al piano B, cioè gestire la gomma. Poi, a cinque giri dalla fine, toccava usarla se ce l’avevo, quindi ho provato a spingere un po’ di più. Infatti ho recuperato su Acosta, togliendo quattro decimi in un paio di giri. Abbiamo fatto un ottimo weekend e siamo contenti di essere di nuovo sul podio, la prima Ducati, anche con un po’ di distacco dalla seconda Ducati che ha chiuso seconda in campionato. Quindi secondo me solo cose belle.”

Obiettivi “Diggia” MotoGP 2026

“Ci abbiamo provato anche quest’anno, ma a metà stagione abbiamo avuto tantissimi zeri per varie ragioni. È mancata la continuità, perché alla fine non siamo stati così distanti dal quinto posto. L’importante è dare il massimo ogni weekend, ed è quello che serve per arrivare davanti a fine anno.”

Voto alla stagione Fabio Di Giannantonio

“Sono contento, perché avevo iniziato con un infortunio e la moto di quest’anno non è stata facile. Abbiamo faticato e avuto anche un po’ di sfortuna a metà stagione. Secondo me come Team abbiamo fatto un lavorone, e io mi do un voto positivo.”

Foto: Valter Magatti

