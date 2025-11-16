MotoGP | GP Valencia, Bastianini: “Contento che sia finita la stagione”

GP Valencia KTM Tech3 MotoGP 2025 – La prima stagione in KTM per Enea Bastianini è giunta al termine e il bilancio per il pilota riminese non è positivo. Oggi ha concluso la gara al decimo posto dopo una buona rimonta ma c’è ancora molto su cui lavorare e “La Bestia” spera che i test in programma martedì gli possano già dare una buona indicazione.

“Siamo migliorati, però è stata una gara molto dura perché comunque dopo 4/5 giri ho sentito subito un bel drop della gomma, soprattutto davanti non riuscivo più a spingerci troppo. Speravo di poter recuperare ancora più posizioni visto che ero partito bene, però sicuramente doveva andare così, non sono pienamente soddisfatto. Sono contento che è finita la stagione. E’ stata molto dura, troppi alti e bassi, quindi comunque c’è sempre stato un po’ di tensione. E’ un bene che sia finita, mi sarebbe piaciuto finirla un po’ diversamente, magari un risultatino migliore, però comunque va bene così, più o meno è finita come iniziata. Sto aspettando i test di martedì, anche se siamo tutti molto stanchi quindi non credo che sarà la svolta, però comunque sia la pausa invernale ci aiuterà sicuramente per ricaricare le pile e tornare forte”

“Sì, proverò la sella nuova. Non so ancora se proverò il telaio, non so quale sarà il piano dei test, però sono sicuro che ci sarà una sella nuova da provare e sono molto curioso di vedere come mi troverò in pista. Dai, credo che abbiano fatto un bel lavoro. Cambiando la sella cambia tutto, cambiano tutte le rigidezze, cambia dove passa lo scarico, cambia il serbatoio. Durante la stagione si poteva fare ma è arrivata adesso, meglio tardi che mai. L’importante è che mi possa aiutare per l’inizio della prossima stagione”

“C’è stato nervosismo perché fare diversi weekend dove non ti togli dalla diciottesima posizione considerando quello che penso di me stesso è una sconfitta. Sono tante battaglie perse, io sono sempre lo stesso. Bisogna sistemare le cose, penso che questa pausa mi aiuterà. Ho imparato a gestire meglio le emozioni in certe situazioni, ci sta il nervosismo, fa parte del gioco. Ho imparato ad essere più produttivo, non a sparare schifo su qualcosa ma cercare di migliorare quel qualcosa, ho fatto un lavoro su me stesso. A volte ci si lamenta troppo ed è solo una perdita di tempo”

