MotoGP | GP Valencia Day 1, Alex Marquez: “21 Q2 dirette mi rendono fiero”

GP Valencia Gresini Racing 2025 – Sessione di Prove solida per il team Gresini Racing che ha visto i suoi piloti centrare l’obiettivo del Q2. Alex Marquez, oggi quarto, è l’unico pilota insieme al fratello Marc ad essere entrato Q2 in tutta la stagione. Buone sensazioni anche per Fermin Aldeguer, ottavo.

Dichiarazioni Alex Marquez Prove GP Valencia MotoGP 2025

“E’ stato un venerdì nel quale abbiamo già anticipato qualcosa del test di martedì. È ovvio che questo tipo di prove ci hanno tolto qualcosa dal lavoro per il fine settimana, ma abbiamo comunque raggiunto l’obiettivo. Quest’anno ho centrato 21 Q2 dirette ed è sicuramente qualcosa di cui vado fiero. Per domani è vero che Pedro e Bezzecchi sono veloci, ma anche dietro si sono avvicinati rispetto al Portogallo”

Dichiarazioni Fermin Aldeguer Prove GP Valencia MotoGP 2025

“Non era una pista facile oggi, soprattutto nel pomeriggio. La caduta ci ha tolto un po’ di feeling questa mattina e in più non abbiamo avuto tempo di rientrare durante le fp1. Abbiamo comunque lavorato bene e alla fine abbiamo centrato l’obiettivo che era la Q2. C’è sicuramente tanto margine per fare meglio domani, anche se la differenza tra mescole è tanta e dovremo essere precisi”

