MotoGP | GP Valencia, Bagnaia: “Stagione disastrosa”

GP Valencia Ducati MotoGP 2025 – La foto riassume la stagione di Pecco Bagnaia, che guarda sconsolato gli altri piloti gareggiare a Valencia dopo una caduta.

Epilogo amaro per il piemontese, che dopo un avvio abbastanza promettente, con diversi sorpassi nelle prime curve, il pilota della Ducati è stato centrato da Johann Zarco, ed è finito nella ghiaia, costretto al ritiro.

Un incidente di gara che ha rispecchiato le difficoltà di un’annata complicata, segnata da incostanza e risultati altalenanti. Bagnaia lascia Valencia con la consapevolezza di dover ripartire dai test di martedì, alla ricerca di nuove soluzioni e di una base più solida per tornare protagonista nella prossima stagione.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Gara GP Valencia MotoGP 2025

“Non c’è molto da aggiungere. La mia gara è stata coerente con il finale di stagione che abbiamo avuto: purtroppo certe cose non si possono controllare. Per me è stato un incidente di gara, la penalizzazione è stata giusta e quindi va bene così. Poteva andare anche peggio, perché avevo il piede vicino alla ruota e il cerchio mi stava grattando lo stivale. Se fosse finito dentro sarebbe stato un bel problema. Nella sfortuna è andata bene. Mi sentivo anche un po’ meglio rispetto a ieri: alla prima curva avevo già passato alcuni piloti, alla seconda altri ancora e in tre curve avevo fatto sei sorpassi. Avevo appena superato Quartararo ed ero decimo. Poi è arrivato Zarco e la gara è finita lì. Con la nuova regola bisogna tirare fuori la moto prima di poterla riaccendere, e a quel punto non c’era più nulla da fare.”

Bilancio Stagione Pecco Bagnaia MotoGP 2025

“L’anno scorso mi sentivo più forte. Quest’anno, onestamente, non riesco a dare una valutazione diversa da ‘disastrosa‘. Siamo partiti con l’idea di poter vincere, abbiamo chiuso quinti in campionato solo grazie alla prima parte di stagione che era andata meglio. Dalla seconda metà in avanti c’è stata tanta incostanza, molte difficoltà a ottenere risultati e alla fine è andata male.”

Test MotoGP Valencia e nuova Ducati

“Mi auguro che riusciremo a fare un passo avanti, a trovare qualche soluzione e a tracciare una base da cui ripartire per il prossimo anno. Poi sarà importante staccare un po’ il cervello e ricaricare le energie anche se so che non ci riuscirò. Non mi aspetto una moto completamente diversa, anche perché questa è abbastanza simile a quella dello scorso anno. Credo ci sia stato qualcosa nel funzionamento che non mi ha permesso di adattarmi. È sempre stata una moto ostica per me, che non ho mai digerito del tutto per qualche motivo.”

