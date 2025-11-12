MotoGP

MotoGP | GP Valencia, Bulega: “Contento di tornare subito in pista”

"Cercheremo di acquisire più confidenza alla guida", il commento di Nicolò

di Jessica Cortellazzi12 Novembre, 2025
MotoGP | GP Valencia, Bulega: “Contento di tornare subito in pista”MotoGP | GP Valencia, Bulega: “Contento di tornare subito in pista”

GP Valencia Ducati MotoGP 2025 – Dopo il debutto nella classe regina, Nicolò Bulega è pronto ad affrontare l’ultima tappa del calendario 2025 del Motomondiale. Il pilota di Montecchio Emilia (che sostituisce Marc Marquez alle prese con la riabilitazione, ndr) è fiducioso che sul circuito Ricardo Tormo potrà avere un feeling migliore rispetto a Portimao.

Dichiarazioni Nicolò Bulega Preview GP Valencia MotoGP 2025

“Sono contento di tornare subito in pista. Ho avuto qualche giorno per capire meglio e analizzare quanto fatto nel weekend in Portogallo. Sono sicuro che qui a Valencia riusciremo, non dico a fare sicuramente meglio, ma a sentirci più a nostro agio sulla moto e affinare alcuni automatismi. Cercheremo di percorrere quanti più chilometri possibile per acquisire sempre più confidenza alla guida”

4/5 - (20 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-portogallo-portimao-race-2025-00117motogp-gp-portogallo-portimao-race-2025-00038motogp-gp-portogallo-portimao-race-2025-00023motogp-gp-portogallo-portimao-race-2025-00056motogp-gp-portogallo-portimao-race-2025-00121motogp-gp-portogallo-portimao-race-2025-00080motogp-gp-portogallo-portimao-race-2025-00059motogp-gp-portogallo-portimao-race-2025-00074motogp-gp-portogallo-portimao-race-2025-00069motogp-gp-portogallo-portimao-race-2025-00083motogp-gp-portogallo-portimao-race-2025-00060motogp-gp-portogallo-portimao-race-2025-00062

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news