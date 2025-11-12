MotoGP | GP Valencia, Bulega: “Contento di tornare subito in pista”
"Cercheremo di acquisire più confidenza alla guida", il commento di Nicolò
GP Valencia Ducati MotoGP 2025 – Dopo il debutto nella classe regina, Nicolò Bulega è pronto ad affrontare l’ultima tappa del calendario 2025 del Motomondiale. Il pilota di Montecchio Emilia (che sostituisce Marc Marquez alle prese con la riabilitazione, ndr) è fiducioso che sul circuito Ricardo Tormo potrà avere un feeling migliore rispetto a Portimao.
Dichiarazioni Nicolò Bulega Preview GP Valencia MotoGP 2025
“Sono contento di tornare subito in pista. Ho avuto qualche giorno per capire meglio e analizzare quanto fatto nel weekend in Portogallo. Sono sicuro che qui a Valencia riusciremo, non dico a fare sicuramente meglio, ma a sentirci più a nostro agio sulla moto e affinare alcuni automatismi. Cercheremo di percorrere quanti più chilometri possibile per acquisire sempre più confidenza alla guida”
