MotoGP | GP Valencia, Bulega: “Contento di tornare subito in pista”

GP Valencia Ducati MotoGP 2025 – Dopo il debutto nella classe regina, Nicolò Bulega è pronto ad affrontare l’ultima tappa del calendario 2025 del Motomondiale. Il pilota di Montecchio Emilia (che sostituisce Marc Marquez alle prese con la riabilitazione, ndr) è fiducioso che sul circuito Ricardo Tormo potrà avere un feeling migliore rispetto a Portimao.

Dichiarazioni Nicolò Bulega Preview GP Valencia MotoGP 2025

“Sono contento di tornare subito in pista. Ho avuto qualche giorno per capire meglio e analizzare quanto fatto nel weekend in Portogallo. Sono sicuro che qui a Valencia riusciremo, non dico a fare sicuramente meglio, ma a sentirci più a nostro agio sulla moto e affinare alcuni automatismi. Cercheremo di percorrere quanti più chilometri possibile per acquisire sempre più confidenza alla guida”

4/5 - (20 votes)