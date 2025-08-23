MotoGP | GP Ungheria Sprint Race, Di Giannantonio: “E’andato tutto bene”

GP Ungheria Balaton Park Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Fabio Di Giannantonio torna sul podio Sprint e lo fa nel Gran Premio d’Ungheria.

Passato indenne alla prima curva, il pilota romano del VR46 Racing Team si è subito messo alle spalle del pole-man Marc Marquez, chiudendo secondo alle spalle dello spagnolo e davanti al team-mate Franco Morbidelli.

Ecco cosa ha detto “Diggia” che ricordiamo guida la Ducati Desmosedici GP 25, unico pilota ad averla oltre agli ufficiali Marc Marquez e Pecco Bagnaia. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio, Sprint Race GP Ungheria Balaton Park Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Alla partenza eravamo vicini, lo sappiamo quando arriviamo in questi circuiti, è facile fare un errore anche perché non facciamo molte prove di partenza. Dobbiamo stare attenti ma a volte può succedere, fortunatamente è andato tutto bene. Stiamo provando a raggiungere una costanza nei risultati, sono contento di oggi per il cambiamento fatto sulla moto. In tutti i circuiti con tanto grip abbiamo sempre faticato, stamattina l’abbiamo fatto. Stiamo capendo cosa serve per cambiare, domani cambieranno le condizioni, ci sarà più degrado. Ci vuole tanto lavoro, il livello è alto. Marc è molto preciso, tanto nelle linee, non sbaglia mai, frena sempre forte e questo fa una differenza incredibile. Lavora per essere costante e ci riesce, stanno facendo un grande lavoro. Quando vado in pista do il 100% ma arrivi ad un certo punto dove non riesco a fare di più e ho bisogno di uno step della moto.”

2.4/5 - (8 votes)