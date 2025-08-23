MotoGP | GP Ungheria Sprint Race, Morbidelli: “Molto contento di questo podio”

GP Ungheria Balaton Park Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Ottimo podio Sprint al Balaton Park per Franco Morbidelli, rider VR46 Racing Team.

Il pilota italo-brasiliano porta a casa un prezioso terzo posto dopo un periodo non proprio felice. E’ stato lo stesso “Morbido” a spiegarlo ai microfoni di Sky Sport.

Ecco cosa ha detto il #21 della squadra di Valentino Rossi che ha chiuso alle spalle del vincitore Marc Marquez e del team-mate Fabio Di Giannantonio.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Sprint Race GP Ungheria Balaton Park Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Sono molto contento di questo podio perché è molto ‘giallo’, mi piace e vuol dire che è stata una grande giornata per il team. Siamo stati fortunati a non rimanere intralciati nell’incidente in curva 1, Quartararo è arrivato molto veloce e ho preso paura ma è andato tutto bene. Giro dopo giro ho preso un gran ritmo, sono ritornato sotto a Diggia e Marc ma questa posizione va benissimo. Abbiamo lavorato molto per sistemare il passo gara, oggi si è visto. C’è mancata forse la prima parte e vediamo cosa possiamo fare per domani. La pista è veramente tosta, per sorpassare non so cosa bisognerà fare, oggi non mi è capitata l’occasione ma credo che sia veramente difficile, non c’è spazio. Sbagliare il punto di staccata è facilissimo perché in fondo c’è sempre una curva strettissima e diventa poco il margine di errore in frenata. Futuro? C’è stata una flessione dopo la prima parte ma secondo me è stato un problema mio, ero arrivato vicino ai fratelli Marquez che mi sono fatto prendere troppo dalla foga. Sono caduto e mi sono richiuso in me stesso, per recuperare da quelle botte devi lavorare bene con la squadra.”

