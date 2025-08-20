MotoGP | GP Ungheria, Quartararo: “Concentrato su questa gara”

GP Ungheria Balaton Park Yamaha 2025 – Dopo la debacle vissuta nel Gran Premio d’Austria, la Yamaha proverà a voltare pagina al Balaton Park, teatro del Gran Premio d’Ungheria, 14esimo appuntamento della MotoGP 2025.

Fabio Quartararo proverà a invertire la rotta sul nuovo tracciato ungherese, dopo la delusione vissuta al Red Bull Ring, dove tutti i piloti della casa di Iwata hanno chiuso nelle retrovie.

Il tracciato essendo nuovo è un punto interrogativo e per questo “El Diablo” non vede l’ora di scendere in pista.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Preview Gp Ungheria Balaton Park Yamaha MotoGP 2025

“Il team, ovviamente, ha lavorato duramente per raccogliere tutti i dati e capire cosa è successo in Austria. Sono completamente concentrato su questo GP. È la prima volta che guido al Balaton Park. Provare un nuovo circuito è sempre divertente per un pilota, e abbiamo anche l’opportunità di incontrare i tifosi ungheresi. Sarà interessante vedere se questa pista si adatta a noi e se riusciremo a fare un passo avanti questo fine settimana.”

3.3/5 - (3 votes)