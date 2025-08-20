MotoGP | GP Ungheria, Morbidelli: “Sarà un weekend pieno di incognite”

GP Ungheria Balaton Park Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Franco Morbidelli dopo essere tornato in pista al Red Bull Ring, per il Gran Premio d’Austria, è pronto ad affrontare il Gran Premio d’Ungheria, 14esima tappa della MotoGP 2025.

Il Balaton Park è un tracciato dove la MotoGP non ha mai corso, ma Morbidelli ha potuto girarci così come gli altri Ducatisti con la moto stradale.

Ecco cosa ha detto l’italo-brasiliano del VR46 Racing Team, pronto a tornare in sella alla sua Ducati Desmosedici GP 24.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Preview GP Ungheria Balaton Park Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Sarà un weekend pieno di incognite perché è una pista nuova per tutti. Balaton è una pista completamente diversa da Spielberg. Tante cose saranno molto diverse. L’importante sarà adattarsi il prima possibile al nuovo circuito e fare un bel lavoro già dal venerdì, come sempre, ma questo weekend un po’ di più. Abbiamo preso un buon feeling in Austria, la velocità c’era. L’obiettivo sarà continuare a progredire, arriviamo in Ungheria consapevoli di dover fare tanto lavoro, ma siamo pronti

