MotoGP | GP Ungheria, Di Giannantonio: “L’obiettivo è divertirsi”

GP Ungheria Balaton Park Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Fabio Di Giannantonio dopo una prima parte di stagione positiva, sta faticando più del previsto dopo la pausa estiva.

Il pilota romano del VR46 Racing Team, fatica a raggiungere i risultati e il feeling con la Ducati Desmosedici GP 25 non è al momento dei migliori.

Ora arriva una pista nuova, quella del Balaton Park dove “Diggia” proverà a tornare a divertirsi. Ecco cosa ha detto il #49 della squadra di Valentino Rossi.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio, Preview GP Ungheria Balaton Park Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Il Balaton è una pista stretta e un po’ lenta, ma quando sei a posto vai bene in ogni condizione. Io voglio divertirmi e fare un weekend in cui possiamo lavorare con linearità. Vorrei trovare un fine settimana in cui poter crescere e imparare come abbiamo fatto quando siamo andati bene. Non mi aspetto nulla di particolare, l’obiettivo è cercare di divertirmi ed speriamo di evitare qualsiasi sorpresa che possa condizionare il risultato.”

