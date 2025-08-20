MotoGP | GP Ungheria, Di Giannantonio: “L’obiettivo è divertirsi”
Il #49 del VR46 Racing Team: "Voglio divertirmi e fare un weekend in cui possiamo lavorare con linearità"
GP Ungheria Balaton Park Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Fabio Di Giannantonio dopo una prima parte di stagione positiva, sta faticando più del previsto dopo la pausa estiva.
Il pilota romano del VR46 Racing Team, fatica a raggiungere i risultati e il feeling con la Ducati Desmosedici GP 25 non è al momento dei migliori.
Ora arriva una pista nuova, quella del Balaton Park dove “Diggia” proverà a tornare a divertirsi. Ecco cosa ha detto il #49 della squadra di Valentino Rossi.
Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio, Preview GP Ungheria Balaton Park Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025
“Il Balaton è una pista stretta e un po’ lenta, ma quando sei a posto vai bene in ogni condizione. Io voglio divertirmi e fare un weekend in cui possiamo lavorare con linearità. Vorrei trovare un fine settimana in cui poter crescere e imparare come abbiamo fatto quando siamo andati bene. Non mi aspetto nulla di particolare, l’obiettivo è cercare di divertirmi ed speriamo di evitare qualsiasi sorpresa che possa condizionare il risultato.”
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login