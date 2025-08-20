MotoGP | GP Ungheria, Marini: “Circuito molto particolare”

GP Ungheria Balaton Park Castrol Honda MotoGP 2025 – Luca Marini arriva al Balaton Park per il Gran Premio d’Ungheria con l’obiettivo di migliorare in qualifica.

Il #10 della Honda aveva mancato di poco la qualifica diretta in Q2 nel Gran Premio d’Austria e ora ci riproverà sul nuovo circuito ungherese.

L’ex pilota della Ducati ha guardato le gare della Superbike, che ha già corso su questo tracciato ed ha visto i dati del Test Team della Honda che ha già girato su questa pista.

Dichiarazioni Luca Marini Preview GP Ungheria Balaton Park Honda Castrol MotoGP 2025

“Ho visto le gare del WorldSBK e i dati di quando il Test Team è andato in Ungheria e sembra un circuito molto particolare. Al momento penso che siamo in grado di trovare un buon livello di prestazione fin dall’inizio del weekend, quindi su una pista nuova dovremmo essere in grado di trarne vantaggio. Migliorare in qualifica è uno degli obiettivi principali del weekend, insieme al test dei nostri nuovi componenti su un circuito diverso dall’Austria. È bello incontrare nuovi fan e vivere un’esperienza in un paese diverso.”

4.7/5 - (45 votes)