MotoGP | GP Ungheria, Bastianini: “Stiamo lavorando bene”

GP Ungheria Balaton Park KTM Tech3 MotoGP 2025 – Buon momento per Enea Bastianini, che dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative, ha cambiato “rotta” dalla gara di Brno.

Il pilota del Team Tech3 dopo il podio nella Sprint di Brno e la caduta mentre lottava per le prime posizioni nella gara “lunga” della Repubblica Ceca, si è confermato competitivo anche al Red Bull Ring, una gara chiusa al quinto posto, seconda miglior KTM all’arrivo.

Ora arriva una pista nuova per tutti, quella di Balaton Park, che domenica ospiterà il Gran Premio d’Ungheria, ecco cosa ha detto la “Bestia.”

Dichiarazioni Enea Bastianini Preview Gp Ungheria Balaton Park KTM Tech3 MotoGP 2025

“Arriviamo in Ungheria con molta più fiducia. Il weekend di gara in Austria ha rafforzato quanto fatto a Brno e questo conferma che stiamo lavorando bene e nella giusta direzione. Un grande merito va al team e a KTM per gli sforzi compiuti finora. Spero che riusciremo a mantenere la stessa rotta a Balaton, anche se è difficile prevedere il risultato perché sarà una pista nuova per tutti.”

Al fianco di Enea Bastianini correrà il tester Pol Espargarò, che sostituirà l’infortunato Maverick Vinales, con quest’ultimo che aveva provato a scendere in pista in Austria, dovendosi poi arrendere per il dolore alla spalla infortunata in Germania e già operata.

