MotoGP | GP Ungheria, Marc Marquez: “Al Balaton sarà un’altra storia”

GP Ungheria Balaton Park Ducati MotoGP 2025 – Tracciato nuovo e nuovo obiettivo per Marc Marquez, che arriva al Balaton Ring dopo la nona vittoria stagionale, sesta consecutiva, 71esima in MotoGP, 97esima in carriera.

L’otto volte iridato reduce dalla sesta vittoria consecutiva, proverà a mettere il suo sigillo anche in Ungheria, dove questo weekend si correrà la 14esima tappa della MotoGP 2025, il Gran Premio d’Ungheria.

Dopo un digiuno di 33 anni si torna a correre in Ungheria, su un circuito realizzato sulle rive del Lago Balaton. In terra magiara, si disputò lo storico TT alle porte di Budapest tra il 1924 e il 1931, ma è solo nel 1990 che il GP d’Ungheria (all’Hungaroring) ospitò la Premier Class (sole due edizioni – 1990 e 1992).

Dichiarazioni Marc Marquez Preview GP Ungheria Balaton Park MotoGP 2025

“Sono molto felice, ho centrato finalmente la vittoria in Austria! Mancava nella mia lista e sono anche molto contento di averlo fatto con Ducati. Mi hanno fregato per tre anni consecutivi proprio all’ultima curva prima della bandiera a scacchi. Detto questo, torniamo subito in pista al Balaton, un tracciato dove non abbiamo riferimenti se non i dati della Panigale V4S. Ovviamente sarà un’altra storia, ci aspetta un venerdì un po’ più impegnativo del solito con tante incognite, questa volta non solo legate al meteo.”

