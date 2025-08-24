MotoGP

MotoGP | GP Ungheria Gara: la bagarre Marquez Vs Bezzecchi [VIDEO]

Bel duello tra il riminese dell'Aprilia e lo spagnolo della Ducati

di Alessio Brunori24 Agosto, 2025
GP Ungheria Balaton Park MotoGP 2025 – Bella bagarre nel corso del settimo giro del Gran Premio d’Ungheria tra Marc Marquez e Marco Bezzecchi.

L’otto volte iridato inseguiva il pilota dell’Aprilia, da lì è nata una bagarre che ha visto primeggiare il pilota della casa di Noale, che però nulla ha potuto nel corso dell’11esimo giro quando il #93 della Ducati ha preso la testa della gara senza più lasciarla. Alla fine a vincere è stato Marquez, con Bezzecchi terzo dopo essere stato sorpassato da Pedro Acosta.

Il ducatista, come si vede nel video, tenta l’attacco e sorpassa l’Aprilia, con Bezzecchi che però restituisce immediatamente il sorpasso iniziando la bagarre.


