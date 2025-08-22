MotoGP | GP Ungheria Day 1, Quartararo in Q2 ma deluso: “Non siamo in una buona posizione”

GP Ungheria Balaton Park Yamaha 2025 – Nonostante il decimo tempo gli abbia garantito l’accesso diretto in Q2, le sensazioni per Fabio Quartararo al termine del turno di Prove del Gran Premio d’Ungheria, non sono rassicuranti per il resto del weekend dal momento che su questo circuito piccolo e stretto è molto difficile sorpassare.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Prove GP Ungheria Balaton Park Yamaha MotoGP 2025

“Le sensazioni non sono delle migliori, ma almeno siamo riusciti a fare un giro che ci ha portato in Q2. Ho chiuso a sei decimi dal leader, quindi dobbiamo fare un passo avanti domani perché non siamo in una buona posizione. Il Balaton è un circuito molto tecnico, abbastanza piccolo, ma ci sono zone dove ci si può divertire. Sfortunatamente, non possiamo sorpassare su nessun circuito, quindi non cambia molto per noi. È stretto, il che rende estremamente difficili i sorpassi”

