MotoGP | GP Ungheria Day 1, Marc Marquez: “Dobbiamo essere più agili nei cambi di direzione”

GP Ungheria Balaton Park Ducati MotoGP 2025 – Dopo aver ottenuto il miglior tempo delle FP1, Marc Marquez ha chiuso le pre-qualifiche del Gran Premio d’Ungheria in seconda posizione, a soli 6 millesimi dalla vetta.

L’otto volte iridato ha lavorato con la gomma media, pensando già alla gara delle domenica, mentre un fattore da migliorare nella sua Desmosedici, sono i cambi di direzione.

Parlando della nuova pista ungherese, ha detto che alla fine è sicura e che i timori avuti non hanno trovato riscontro. Ecco cosa ha detto il #93 della Ducati ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 GP Ungheria Balaton Park MotoGP 2025

“Non ho guardato il passo ma era buono, con gomma usata mi sento meglio. Domani proviamo a lavorare di più perché è una pista molto diversa e dove Honda e KTM girano strettissimo, noi abbiamo una moto completa, ma abbiamo dei punti deboli su cui lavorare. Sono contento di come sia andata la giornata. La moto è lenta nei cambi di direzione e in chicane, lì non siamo abituati, il setup della moto è adatto per piste più lunghe ma ci sta. Abbiamo visto oggi che i tempi sono competitivi ma dobbiamo essere più agili nei cambi di direzione. Sto provando a preparare la domenica, ho visto che tante Ducati erano con la soft dietro io invece sono andato con la media. Domani facciamo più giri con la media. Che voto do a questa pista? Se sei primo da 8 a 10! E’ una pista particolare, non siamo abituati a guidare così ma quando prendi il tuo passo è divertente. Sembra che sia anche sicura.”

