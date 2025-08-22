In evidenza

MotoGP | GP Ungheria Day 1, Marc Marquez: “Dobbiamo essere più agili nei cambi di direzione”

Secondo tempo nelle pre-qualifiche per il #93 della Ducati

di Alessio Brunori22 Agosto, 2025
MotoGP | GP Ungheria Day 1, Marc Marquez: “Dobbiamo essere più agili nei cambi di direzione”MotoGP | GP Ungheria Day 1, Marc Marquez: “Dobbiamo essere più agili nei cambi di direzione”

GP Ungheria Balaton Park Ducati MotoGP 2025 – Dopo aver ottenuto il miglior tempo delle FP1, Marc Marquez ha chiuso le pre-qualifiche del Gran Premio d’Ungheria in seconda posizione, a soli 6 millesimi dalla vetta.

L’otto volte iridato ha lavorato con la gomma media, pensando già alla gara delle domenica, mentre un fattore da migliorare nella sua Desmosedici, sono i cambi di direzione.

Parlando della nuova pista ungherese, ha detto che alla fine è sicura e che i timori avuti non hanno trovato riscontro. Ecco cosa ha detto il #93 della Ducati ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 GP Ungheria Balaton Park MotoGP 2025

“Non ho guardato il passo ma era buono, con gomma usata mi sento meglio. Domani proviamo a lavorare di più perché è una pista molto diversa e dove Honda e KTM girano strettissimo, noi abbiamo una moto completa, ma abbiamo dei punti deboli su cui lavorare. Sono contento di come sia andata la giornata. La moto è lenta nei cambi di direzione e in chicane, lì non siamo abituati, il setup della moto è adatto per piste più lunghe ma ci sta. Abbiamo visto oggi che i tempi sono competitivi ma dobbiamo essere più agili nei cambi di direzione. Sto provando a preparare la domenica, ho visto che tante Ducati erano con la soft dietro io invece sono andato con la media. Domani facciamo più giri con la media. Che voto do a questa pista? Se sei primo da 8 a 10! E’ una pista particolare, non siamo abituati a guidare così ma quando prendi il tuo passo è divertente. Sembra che sia anche sicura.”

4/5 - (15 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in In evidenza

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00018motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00039motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00008motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00028motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00063motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00007motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00047motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00049motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00019motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00052motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00005motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00004

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news